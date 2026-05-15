Detingut per atracar un supermercat de Lleida el perillós assassí que va sortir de la presó

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest divendres Dino Marcelo Miller, el perillós assasí que va sortir de la presó de Lleida el passat mes d'abril. L'arrest s'ha produit aquesta tarda per un atracament a punta de pistola en un supermercat del barri de Pardinyes. Segons a avançat Segre, la detenció s’ha produït al barri de Balàfia, al carrer Enric Pubill lo Parrano, després d’un operatiu policial per localitzar el sospitós.
Els fets s’han desencadenat cap a les quatre de la tarda, quan l'individu ha entrat en un establiment del carrer Baró de Maials, on ha intimidat el personal amb una arma de foc. Segons les primeres informacions, l’atracador no ha aconseguit emportar-se diners del local i ha fugit del lloc sense causar ferits.
Després de rebre l’avís, diverses patrulles dels Mossos han iniciat una recerca per la zona, que ha culminat aproximadament a dos quarts de sis de la tarda amb la detenció del sospitós a Balàfia. Miller havia estat qualificat com un intern “extremadament perillós” pels serveis penitenciaris i en eñ seu historial inclou condemnes per delictes violents greus en diferents punts del territori.
Entre els antecedents que se li atribueixen la mort de l’expolicia lleidatà Josep Gilart, que va quedar tetraplègic i va morir anys després de l’agressió, així com la mort d’un agent durant un atracament a un banc i d’un home en un establiment d’oci nocturn a Barcelona. També havia estat detingut anteriorment per altres assalts violents a supermercats de Lleida. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra li estaven fent un seguiment d'ençà que va sortir de la presó.
El cas continua sota investigació per aclarir els detalls de l’atracament.