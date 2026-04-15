Vigilància senzilla per a l'assassí no rehabilitat que surt de la presó de Lleida

Aquest dijous, les portes del centre penitenciari de Ponent s'obriran per a un dels perfils més complexos del sistema presencial català: Dino Marcello Miller. Amb 56 anys i una motxilla carregada d'homicidis i atracaments violents des dels anys 90, Miller torna al carrer sota una ombra de sospita que ha posat en alerta màxima la Fiscalia i els Mossos d’Esquadra. Els serveis penitenciaris alerten que aquest reclús no ha volgut participar mai en cursos de readaptació social, de manera que la seva posada en llibertat es fa sense que estigui rehabilitat.
A diferència d'altres reclusos, Miller surt sense cap mesura judicial activa. Això situa la policia catalana en una tessitura jurídica d'extrema delicadesa. Com es vigila algú que legalment és un ciutadà lliure?
- Sense control tecnològic: Els agents no poden punxar el seu telèfon ni utilitzar dispositius de geolocalització.
- Observació discreta: La vigilància serà purament externa i indirecta, basada en el seguiment de rutines i contactes.
- Respecte als drets: Qualsevol excés policial podria ser invalidat, ja que Miller no té l'obligació de reportar on viu ni on treballa.
Un buit legal que preocupa
La preocupació de les autoritats no és gratuïta. L'any 2020, després de vint anys d'ombra, Miller va quedar lliure i el guió es va repetir de forma gairebé immediata. En aquell moment, va aprofitar el context de la pandèmia i l'obligatorietat de les mascaretes per ocultar el seu rostre i cometre dos robatoris amb violència.
Aquell episodi va confirmar els pitjors temors dels informes penitenciaris: Miller no ha volgut participar en cap procés de rehabilitació. Sense aquest penediment o voluntat de canvi, la reincidència es considera un risc estructural més que una possibilitat. "Ens trobem davant d'un buit legal: no podem castigar ningú pel que pensem que farà, però el seu historial ens obliga a no treure-li l'ull de sobre", asseguren a Nació fonts properes al cas.
El cas de Miller posa sobre la taula el debat sobre la Llibertat Vigilada. Actualment, si una sentència no preveu específicament aquestes mesures post-condemna, l'estat perd el control sobre l'individu un cop complerta la pena.
La Fiscalia utilitza aquests "dispositius preventius" com a últim recurs per protegir la ciutadania, especialment en casos de presos considerats no rehabilitats. Tot i això, els experts recorden que, legalment, Miller és a hores d'ara un home lliure de ple dret, malgrat que un equip de vigilància discreta l'esperi a la sortida de la presó de Lleida.