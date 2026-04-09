Alerta per la sortida de la presó de Lleida d'un assassí perillós que no està rehabilitat

El pròxim dijous 16 d’abril està prevista la posada en llibertat de Dino Marcello Miller, intern actualment al Centre Penitenciari de Ponent després de complir part d’una condemna de llarga durada.
Segons fonts judicials apuntades per La Vanguardia, la Fiscalia de Lleida ha comunicat la seva excarceració als Mossos d’Esquadra, que han previst un dispositiu de seguiment durant les primeres setmanes en llibertat per fer-ne vigilància preventiva. El motiu d'aquest control policial es deu a que Miller és un deliqüent molt perillós i que, segons informes interns de la presó no està rehabilitat.
Marcello Miller ha estat condemnat en el passat per diversos delictes greus, entre els quals figuren dos homicidis, un intent d’homicidi i diferents atracaments violents comesos en etapes anteriors. Després d’haver complert aproximadament 20 anys de presó d’una condemna global de 60, va tornar a ser detingut l’any 2021, només uns mesos després d’haver recuperat la llibertat.
En aquella ocasió, els Mossos d’Esquadra van atribuir-li la autoria de dos robatoris amb violència en establiments comercials de Lleida, fets que van permetre la seva nova reclusió. La investigació policial va concloure la seva identificació després d’analitzar el modus operandi dels assalts i revisar antecedents d’excarceracions recents de perfils considerats d’especial risc.
Durant el seu ingrés penitenciari més recent, els equips de tractament ja havien advertit de la necessitat de seguiment en cas de futura excarceració, atesa la seva trajectòria penal i la manca de participació en programes de reinserció en determinats períodes.
La seva sortida de presó es produirà ara amb un dispositiu de vigilància coordinat entre institucions judicials i policials, amb l’objectiu de garantir el control durant els primers moments de reintegració a la vida en llibertat.