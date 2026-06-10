Dues dones accepten dos anys de presó per un furt en un domicili de Tremp i tràfic de cocaïna

Dues dones han acceptat aquest dimecres una condemna de 2 anys de presó per un delicte de furt i un altre contra la salut pública per tràfic de cocaïna, després de reconèixer els fets durant una vista de conformitat celebrada a l’Audiència de Lleida.
Inicialment, la Fiscalia sol·licitava 4 anys de presó per a cadascuna per un delicte de robatori amb violència i intimidació en casa habitada i un delicte de tràfic de drogues. No obstant això, l’acord entre les parts ha comportat una rebaixa de les penes i una modificació de la qualificació jurídica dels fets.
Segons la sentència, que ja és ferma, una de les acusades va sostreure 1.300 euros del domicili de l’exparella de la seva acompanyant. A més, quan van ser detingudes pels Mossos d’Esquadra, els agents els van intervenir 1.900 euros en efectiu i 6,65 grams de cocaïna destinats presumptament a la venda.
Els fets van passar l’any 2022 a Tremp
Els fets es remunten a la matinada del 18 de novembre de 2022, quan les dues dones es van presentar en un domicili del carrer Hospital de Tremp. Segons recull la resolució judicial, una de les acusades havia mantingut una relació sentimental amb el propietari de l’habitatge fins pocs dies abans. Mentre tots dos conversaven i l’home li reclamava uns diners que li devia, l’altra dona va aprofitar la situació per apoderar-se dels 1.300 euros que hi havia a l’interior de la casa.
Poc després, una patrulla dels Mossos va localitzar i detenir les dues dones. Durant l’escorcoll, els agents van trobar quatre bossetes de cocaïna amb un pes total de 6,65 grams, valorades al mercat il·legal en prop de 800 euros.
Condemnades per furt i tràfic de drogues
En el marc de l’acord de conformitat, les acusades han estat condemnades com a autores d’un delicte de furt i d’un delicte contra la salut pública de menor entitat relacionat amb substàncies que causen greu perjudici per a la salut.
La magistrada ha imposat a cadascuna una pena de 6 mesos de presó pel delicte de furt i 1 any i 6 mesos de presó pel delicte de tràfic de drogues, a més d’una multa de 402 euros. La sentència també ordena la destrucció de la droga intervinguda i el comís de 600 euros considerats procedents de la venda de substàncies estupefaents.
Indemnització i suspensió de la pena
Pel que fa a la responsabilitat civil, les dues condemnades hauran d’indemnitzar de manera conjunta i solidària la víctima amb 1.300 euros, corresponents als diners sostrets del domicili. Atès que cap de les dues tenia antecedents penals i que la pena imposada no supera els dos anys de presó, l’Audiència de Lleida ha acordat suspendre l’execució de la condemna durant un període de tres anys.
Aquesta suspensió queda condicionada al fet que les dues dones no tornin a delinquir durant aquest termini. La magistrada també ha autoritzat que la multa econòmica pugui ser abonada de manera fraccionada.