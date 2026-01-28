A judici per fer tocaments a una dona amb discapacitat en una parada de bus del Pallars

La Fiscalia demana 4 anys de presó per a un home acusat de fer tocaments a una dona amb discapacitat al Pallars Jussà. Els fets es van produir el novembre del 2022 en una parada d'autobusos quan el processat s'hauria aprofitat de la condició de la víctima per agredir-la sexualment, segons el ministeri públic. A més de la pena de presó, el fiscal sol·licita per a l'home 2 anys de llibertat vigilada i que no pugui treballar en feines o oficis que impliquin un contacte directe amb menors durant 5 anys. El judici per aquest cas instruït als jutjats de Tremp està previst que se celebri el 5 de febrer a l'Audiència de Lleida.
D'altra banda, el 4 de febrer l'Audiència jutjarà un jove acusat de fer tocaments a una menor al Pallars Sobirà el 2022. Segons la Fiscalia, el processat va intentar petonejar la víctima aprofitant que l'estava acompanyant i, després que ella s'hi negués, la va agafar amb força i li va fer tocaments.
El ministeri públic sol·licita per al noi una condemna de 4 anys de presó per abús sexual, 4 anys de llibertat vigilada i que no pugui aproximar-se a menys de 600 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 4 anys. A més, l'acusació pública reclama que no pugui treballar en feines o oficis que impliquin un contacte directe amb menors durant 4 anys.
En concepte de responsabilitat civil, el fiscal reclama una indemnització de 3.000 euros per a la víctima, que en el moment dels fets tenia menys de 16 anys.