El nou centre d'acollida de temporers de Lleida obrirà al juny a la Caparella amb 32 places

L'Ajuntament de Lleida preveu tenir plenament operatiu l'1 de juny el Centre d'Acollida de Persones Temporeres que s'està construïnt al polígon de la Creu del Batlle, vora la partida de la Caparrella i l'antiga N-II. Les 32 places del nou equipament modular reforçaran el dispositiu de la campanya agrària, atès que s'afegiran a les 100 que ja s'ofereixen cada estiu en un pavelló de la Fira de Lleida i a les 99 dels pisos gestionats per l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana (EMAU). La nova construcció té un pressupost de 539.000 euros i rep el finançament de la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya. Aquest és el primer dels tres centres d'acollida de temporers previstos en el model d'inclusió de la Paeria de Lleida.
La nova construcció se situa prop de les partides de l'Horta de Lleida de Rufea, Butsènit, Vallcalent o la Caparrella, i és accessible en autobús urbà i en carril bici. L'equipament es construeix en una parcel·la de 3.000 metres quadrats, amb dues estructures modulars d'uns 200 metres quadrats que tindran capacitat per a 16 persones cadascuna.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicat que l'equipament pretén evitar que persones que venen a treballar a la campanya i tenen perfil laboral dormin al carrer o estiguin en situació d'infrahabitatge. Alhora, ha indicat el paer en cap, es pretén generar oportunitats d'inserció laboral i reduir l'impacte social i urbà del sensellarisme estacional.
En aquest sentit, enguany el dispositiu de la campanya agrària inclourà una nova Oficina d'Intermediació Laboral, que per part de Paeria coordina l'Institut Municipal d’Ocupació (IMO) Salvador Seguí amb el Departament de Treball i altres sectors productius. L'objectiu es poder derivar perfils professionals cap a sectors com la logística, la construcció o l'hostaleria, on hi ha manca de personal.
El dispositiu de la Paeria de Lleida per atendre l'arribada de persones temporeres s'integra en un dispositiu més ampli d'àmbit territorial. Aquest pla d'actuació està coordinat amb empresaris agraris, sindicats i entitats, i la Delegació del Govern a Lleida, que l'estiu passat va habilitar un alberg amb 40 places a Seròs durant el maig i setembre.