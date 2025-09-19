Junts porta al Congrés la proposta d'enduriment dels permisos de paternitat per als temporers migrants

Junts defensarà al Ple del Congrés de la setmana vinent una proposició no de llei per endurir els permisos de paternitat que es concedeixen a temporers migrants per possibles fraus en la seva concessió. Al·lega que els últims anys s'ha detectat un "increment significatiu" de les sol·licituds especialment en sectors com l'agricultura i la construcció, i el diputat Isidre Gavín va reblar que n'hi ha que en demanen diverses perquè "al seu país són polígams" i que moltes es validen perquè tenen una "lletra il·legible". A més, Gavin va argumentar que, quan aconsegueixen el permís, els temporers treballen "en negre".
El partit va registrar la proposta a l'agost i serà en l'últim Ple de setembre quan s'examini. El mateix en què es debatrà la proposició de llei de PSOE i Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Junts diu que algunes sol·licituds de permisos de paternitat de treballadors migrants han generat preocupació per possibles fraus, atès que s'han presentat casos en què s'ha sol·licitat el permís múltiples ocasions en un període de temps curt pel naixement de fills a països d'origen sense aportar documentació plenament verificable.
En aquest context, Junts proposarà al Congrés modificar l'article 30.2 del reial decret de 2009 pel qual es regulen les prestacions per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant l'alletament natural per introduir requisits específics. La formació vol que aquests requisits específics consisteixin a exigir als sol·licitants "certificats oficials emesos i validats pels consolats espanyols" per garantir que les prestacions es concedeixen exclusivament en els casos que compleixen amb els principis de legalitat, veracitat i finalitat de la norma.
El protocol vigent per controlar el frau amb el permís de paternitat
A la sessió de control on Gavín va exposar la demanda, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, va replicar dient que no contemplava emprendre una reforma legal per endurir la concessió d'aquests permisos perquè només s'han sancionat 22 persones a Catalunya, una xifra que va catalogar d'"anecdòtica". "Plantejar una modificació normativa general només per a treballadors estrangers sobre una base fàctica que és certament anecdòtica i que afecta per igual treballadors espanyols i estrangers no sembla que sigui l'adequat", ha contestat.
Segons va explicar la ministra, es va sancionar aquestes persones per simular una relació laboral per accedir a la prestació per naixement o bé incrementar les bases de cotització per percebre una prestació superior. Així mateix, va recordar que, en el cas que el fill o la filla hagi nascut a l'estranger, s'ha d'aportar el certificat de naixement degudament legalitzat, i si sorgeixen dubtes sobre la veracitat del document la Seguretat Social sol·licita a l'organisme corresponent comprovar-ne l'autenticitat.
Si finalment es considera que hi pot haver frau, es remet l'expedient a la Inspecció de Treball i Seguretat Social per estudiar el cas de forma individualitzada. "La normativa actual inclou prou mecanismes per prevenir i sancionar els possibles supòsits de frau que es poguessin donar sense necessitat d'introduir requisits addicionals", va concloure.