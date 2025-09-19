Què està passant al PP català? Decapitació a Tarragona i malestar al territori

Els nervis al PP espanyol, que no acaba de trobar el to en un terreny cada cop més enfangat i amb un Vox que rosega una franja sensible del seu electorat, troben rèplica en el partit a Catalunya, que viu diversos conflictes oberts. Mentre continuen les tensions entre les diverses famílies a Barcelona, la direcció d’Alberto Núñez Feijóo ha pres una decisió sorprenent: intervenir la direcció a Girona i Tarragona i establir-hi una gestora. L’argument és "revitalitzar el partit" i preparar-lo per si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades. Però el cas de Tarragona és hostil envers Alejandro Fernández, a qui Génova no perdona que mantingui una línia pròpia.
La junta directiva nacional del PP celebrada a Madrid dilluns passat va avalar la creació de diverses gestores provincials després de les dimissions -que algunes fonts asseguren que foren forçades- dels respectius presidents. A Catalunya, els afectats foren Jaume Veray (Girona) i Mario García (Tarragona), home aquest de la total confiança d’Alejandro Fernández, el president de la formació a Catalunya.
Crear una gestora és potestat de la direcció del PP, però se sol produir en moments de crisi. En el cas de Mario García, és un cop contra Fernández, que té el seu feu en les comarques tarragonines i que va construir la seva carrera des de la seva regidoria a Tarragona. Tot indica que torna la tensió entre el nucli dur gallec i el dirigent català, que segons asseguren fonts del partit, no va assistir a la reunió de la junta directiva. El successor de García serà Maria Mercè Martorell, actualment regidora a Tarragona i ben vista a Génova.
El cas de Girona sembla menys conflictiu i al partit s’assegura que Jaume Veray hauria al·legat problemes de salut. Veray, que és diputat al Parlament, pertany a una saga estretament vinculada a la formació conservadora. Però Génova sap que Girona és una plaça molt difícil pel PP, que només té 7 regidors al territori. I recentment n’ha perdut un: Àngela Domènech, l’única regidora que tenia a Figueres, arran d’un llarg plet intern en que Domènech acusava Veray d’haver deixat sense pressupost la campanya en molts municipis durant les darreres municipals. Finalment, el partit va expulsar Domènech.
El foc encès de Barcelona
El pols entre la direcció provincial de Barcelona, presidida per Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels i persona propera a l’eurodiputada Dolors Montserrat, i el cap del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, no dona senyals d’afluixar, segons expliquen fonts del partit. I segurament s’incrementarà la tensió a mesura que les properes municipals s’apropin. En aquests moments, però, es dona el fet que les dues faccions rivals tenen la confiança de Génova. Sirera i Montserrat són actualment dirigents avalats per un Feijóo molt necessitat d’afermar el seu lideratge.
I el senador?
Hi ha estranyesa al PP perquè Génova no hagi assenyalat el nom del nou senador elegit pel Parlament de Catalunya i que ha de ser designat pels populars. Ningú dubta que serà algú de la total confiança de Feijóo, però l’opacitat és total sobre qui pot ser l’agraciat. Serà aviat, però que encara no s’hagi fet públic pot indicar que els diversos barons del partit (Fernández, Sirera, Montserrat, Xavier García Albiol) pugnen per situar-se ells o situar algú dels seus. En el cas d’Alejandro Fernández, ja va deixar clar que no es postulava. De fet, serà el primer líder del PP català que no serà senador.