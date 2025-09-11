El CIS revifa el PSOE i deixa Feijóo per darrere d'Abascal

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha publicat aquest dijous el baròmetre del setembre, que mostra un PSOE que es recuperaria després dels escàndols de corrupció i trauria nou punts al PP. Concretament, el CIS dona una estimació de vot del 32,7% als socialistes, cinc punts més que en el darrer baròmetre, i d'un 23,7% als populars, tres punts menys que en l'última entrega i el pitjor resultat de la legislatura, després d'un estiu marcat pels incendis.
Vox, beneficiat en l'últim baròmetre dels casos de corrupció al voltant del PSOE, també baixaria, fins al 17,3% dels vots, però Santiago Abascal superaria Alberto Núñez Feijóo com a favorit per ser president. Una possible explicació és que Isabel Díaz Ayuso també apareix entre els candidats amb més suports per arribar a la presidència. Ara bé, el dirigent preferit pels espanyols per ser president del govern, amb molta diferència, continua sent Pedro Sánchez, que també és el líder més ben valorat.
L'esquerra espanyola, per ara, resisteix: Sumar es manté en el 7,9% i també Podem, que continua al voltant del 4,3%. Pel que fa als partits catalans, ERC aguanta en el 2,1% per davant de Junts, que baixa lleugerament fins al 0,8%. Per la seva banda, EH Bildu també aguanta a l'1,1% d'estimació de vot, per sobre del PNB, que continua en el 0,6%.
Segons el CIS, l'habitatge continua sent el principal problema dels espanyols (30,4%), seguit de la immigració (20,7%) i els problemes relacionats amb la qualitat dels llocs de feina (17,1%). Els enquestats diuen que els problemes que els afecten més són els relacionats amb l'economia (24%), seguits de l'habitatge (23,1%) i la sanitat (19,4%).
L'efecte dels incendis
El baròmetre del CIS s'ha fet entre els dies 1 i 6 de setembre, és a dir, recull la percepció sobre els incendis que han afectat aquest estiu diversos punts de l'Estat. El 65,1% dels espanyols admet que li preocupen molt els focs, i un 8,8 explica que l'han afectat directament. De cara al futur, fins al 69% dels enquestats diuen que podrien veure's afectats pels incendis.
pel que fa a les competències sobre emergències, encara s'imposen els que creuen que han de continuar en mans de les comunitats autònomes (41,1%), davant del 37,9% que creu que haurien d'estar centralitzades. El 75,1% dels espanyols considera que cal un pacte d'estat entre totes les formacions polítiques per fer front a les emergències del canvi climàtic.
L'economia va bé... o no
Un dels arguments de PP i Vox per desgastar Sánchez és que l'economia no va bé. Segons el CIS un 65,3% dels espanyols consideren que la seva situació econòmica personal és "molt bona o bona" i un 21,2% diu que és "dolenta o molt dolenta". En canvi, preguntats per la situació econòmica en general, un 33,5% diu que és "molt bona o bona" i un 55% diu que és "dolenta o molt dolenta".