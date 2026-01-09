Rufián demana a Junts que no siguin «pesats» amb el finançament i l'equipara amb PP i Vox

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha instat Junts a no ser "pesats" i explicar-se si voten en contra del nou model de finançament pactat entre els republicans i el govern de Pedro Sánchez. "PP, Vox i Junts amb diferents banderes però mateixa supèrbia. Doncs només dues coses: si volen votar en contra que ho facin, però que ho expliquin. I que no siguin pesats. Sobretot això. I sobretot Junts", ha subratllat en un missatge a X. Per a Rufián, davant de qualsevol acord d'ERC, sempre passa que "la dreta espanyola diu que és una traïció per excés i la dreta catalana diu que és una traïció per defecte". Davant d'això, els ha reclamat estalviar-se les “lliçons barates de patriotisme també”. "Que s'enviï tota la tertulianada a criticar un acord només denota una cosa: por i enveja", ha conclòs. Informa Lluís Girona.\r\n