El socialista Page demana eleccions espanyoles davant l'«atropellament» del nou finançament

El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García Page, ha apujat el to contra el nou model de finançament que ha presentat la ministra d'Hisenda i la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. "Abans que avanci un atropellament d'aquesta naturalesa a allò que som com a país, i que decideixin els independentistes com es reparteix la riquesa d'Espanya -d'aquesta Espanya que ells volen trencar-, abans que això, prefereixo que parlin els espanyols", ha sentenciat. García Page ha apuntat que per a ell avui és "un dia dolorós", avançant que no participarà "de cap manera" de l'"intent de suïcidi polític de l'esquerra que alguns estan buscant a Espanya només per interès personal", en clara referència a Pedro Sánchez.\r\n