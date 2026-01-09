Feijóo admet davant la jutgessa de la dana que va mentir sobre Mazón i el seguiment de catàstrofe

Feijóo recula. El líder del Partit Popular va dir el 31 d'octubre de 2024, dos dies després de la dana, que Carlos Mazón l'havia informat "en temps real" de l'evolució de la catàstrofe. Avui, en declaració davant de la jutgessa de Catarroja ha matisat que les seves declaracions als mitjans de comunicació van tenir "un error" i que no va ser fins al vespre del dia 29 que va posar-se en contacte amb el president del País Valencià.
Segons Feijóo, l'expressió "en temps real" no es referia a dilluns, sinó a dimarts i dimecres, dies posteriors. El líder dels populars ha assenyalat que el dia de la riuada no va rebre cap informació de Mazón. Sí que ha mantingut que va parlar-hi a partir del vespre del dia 29, en línia amb els whatsapps que va enviar a la jutgessa fa una setmana. Preguntat per la magistrada per si sabia on era Mazón cap a les 20 hores, ho ha negat. També desconeixia el dinar amb la periodista Maribel Vilaplana a El Ventorro.
Feijóo ha reafirmat que va començar a parlar amb Mazón a les 19.59 hores del 29-O i, fins a la mitjanit van intercanviar 27 comunicacions. A preguntes de la jutgessa, ha assenyalat que no va tenir contacte amb cap altra persona del Govern autonòmic i ha recalcat que en aquell moment no sabia que hi havia un Cecopi ni que estava funcionant. Així mateix, ha indicat que el govern espanyol tampoc va informar-lo de cap incidència que es produís a cap comunitat autònoma a causa de la dana. "Només en compareixences parlamentàries", ha dit.
La jutgessa també ha preguntat Feijóo per la seva opinió respecte de la informació que tenia Mazón el dia de la dana. "Semblava estar informat" ha estat la resposta. A més, Feijóo ha afirmat que no va deduir que l'expresident no estigués informat, ja que en un dels missatges li va anticipar que la nit "seria llarga".
Crítiques als socialistes
De nou apuntant cap als socialistes, Feijóo ha assegurat que la societat valenciana es trobava en un "supòsit claríssim d'emergència nacional" i que, aleshores, hauria d'haver assumit les competències el Ministeri de l'Interior. Però com que no es va declarar, ha afegit, havia de ser la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. La jutgessa li ha replicat que la titularitat del Pla Especial d'Inundacions de la Comunitat és de la consellera del País Valencià.
Per tancar, Feijóo ha mostrat la seva "sorpresa" perquè no s'hagi citat a declarar ni el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra d'Hisenda, María José Montero. Ha explicat que a les 23.23 hores Mazón li va comentar que havia parlat amb ells.