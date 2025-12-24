Mazón a Feijóo, la nit de la dana: «Un puto desastre serà això, presi»

Nous missatges de Carlos Mazón la tarda de la dana. L'expresident de la Generalitat valenciana va intercanviar-se whatsapps amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, des de les 20.08 de la tarda fins a les 23.29h del 29 d'octubre de l'any passat. "Un puto desastre serà això, presi", va escriure el dirigent valencià el dia que van morir 230 persones.
El líder del PP ha enviat aquest dimecres els missatges al Jutjat d'Instrucció de Catarroja que investiga la gestió de la dana, i ha demanat que la seva compareixença del 9 de gener sigui telemàtica. Feijóo ha enviat una acta notarial en què dona "fe de tots i cadascun dels missatges rebuts aquell dia per part de l'expresident" i un document amb el context de les converses "per a la seva millor comprensió". Els missatges entregats demostren que Feijóo va mentir quan va assegurar que havia parlat amb Mazón parlat durant el dia de la tragèdia.
A l'escrit, el gallec ha explicat que ell va iniciar la conversa a les 19.59 amb un primer missatge a Mazón després de conèixer "pels mitjans de comunicació" la gravetat de la situació. Li va traslladar la solidaritat i es va posar a la seva disposició per a tot el que "pogués necessitar". La resposta va arribar a les 20.08: "Gràcies, presi". "Després t'explico. S'està fotent cada minut". I uns minuts després: "Nit llarga per davant".
Segons el context aportat per Feijóo al jutjat, a les 21.44 hores rep un altre missatge per part de Mazón justificant que li havia trucat per demanar-li el telèfon mòbil a l'expresident de Telefónica, José María-Álvarez Pallete. El líder del PP va indicar que no podia atendre la trucada perquè estava en un acte institucional, però li va facilitar el contacte i es va interessar per l'estat de la població.
A les 21.45 hores, Mazón li agraeix a Feijóo les seves paraules i l'informa: "Estem desbordats, no sabem què està passant realment, però ens arriben desenes de desapareguts i no els puc confirmar". Feijóo, en la conversa d'aquella nit, també li va preguntar per la involucració del govern espanyol en la gestió de la tragèdia i la posada a disposició d'ajuda i efectius.
"No val per a res"
En un altre missatge posterior, a les 23.21 hores, l'expresident valencià assenyala Feijóo que el govern espanyol "més o menys sí" que està a disposició, encara que assegura que "han muntat un gabinet de crisi que no val per a res". Mazón també l'informa, a les 23.23 hores, que ha parlat amb el president Pedro Sánchez, amb la vicepresidenta Montero; a més de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, "perquè tinguin en prealerta possibles efectius per a demà".
A aquesta mateixa hora, Mazón abunda en la gravetat de la situació. "El problema ara és que no podem ni entrar en molts pobles amb gent a les teulades morta de por", subratlla, per després afirmar a Feijóo que en aquell moment, a través de la delegació del govern espanyol, tenien el que necessitaven, que és la Unitat Militar d'Emergències (UME).
A les 23.25 hores, en un altre whatsapp a Feijóo, Mazón li avança que "ja estan apareixent morts a Utiel" però no ho han fet públic i que n'"apareixeran més". "Un puto desastre serà això, presi", li comenta. L'última comunicació aquell dia entre tots dos va ser a les 23.29 hores.