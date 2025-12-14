El nou president valencià enterra Mazón: «No va explicar la veritat»

Nou dard contra Mazón. El seu successor al capdavant del País Valencià, Juanfran Pérez Llorca se n'ha volgut allunyar, retraient-li la seva actitud posterior a la catàstrofe de la dana. "En aquesta vida sempre cal dir la veritat i, especialment, en situacions de crisi. El senyor Mazón no va explicar bé les coses i va haver d'assumir-ne la responsabilitat".
Tot i això, en una entrevista a El Mundo el nou president valencià encobreix Mazón i no revela ni que van parlar ni durant ni després de la dana. Tampoc entra a fer valoracions sobre les converses amb Salomé Pradas ni com hagués actuat ell si fos president el dia de la dana.
Pérez Llorca també defensa la gestió de la dana dels populars, "el PP ha reconegut errors, ha demanat perdó i ha assumit les responsabilitats polítiques amb la dimissió del president de la Generalitat" i a més aprofita per atacar els socialistes, "el PP ha estat més transparent amb Mazón que el PSOE amb Ábalos".
Pérez Llorca marca perfil amb la defensa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. "No pot ser que no es respecti la denominació de valencià que fixa l'Estatut d'Autonomia". "El que ha de fer és protegir el valencià. Jo trobo a faltar que l'Acadèmia sigui més oberta. Sembla que als que parlem valencià se'ns castiga perquè hem d'estar molt més normalitzats. Defenso la institució, però ha de tenir més càrrega científica i menys càrrega política"
El flamant president també envia una picada d'ull a la ultradreta. "Vox ha tingut molta més altura de mires que PSOE i Compromís al País Valencià. Ha entès que, malgrat les diferències polítiques i la crispació que hi pot haver en un moment determinat a Espanya entre Vox i el PP, aquí calia fer una aposta per la reconstrucció. En això els he de reconèixer la seva aportació." Finalment, preguntat per si s'autodescarta com a candidat a les eleccions valencianes de 2027, Pérez Llorca prefereix no mullar-se.