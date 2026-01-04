Trump no s'atura i ja mira a Groenlàndia: «La necessitem»

Trump ha començat l'any com ha volgut. Després dels atacs a Veneçuela, la captura de Nicolás Maduro i la seva dona Cília Flores, les declaracions sobre que els Estats Units assumeixen el govern de Veneçuela i de les amenaces a la vicepresidenta veneçolana Delcy Rodríguez, ara fixa l'ull en altra zona lluny de Llatinoamèrica, però que concentra els mateixos interessos geoestratègics: Groenlàndia.
A principis de l'any 2025, Trump ja va intentar reclamar el territori, una idea amb què ja havia especulat el 2019. Groenlàndia és una regió autònoma de Dinamarca, país aliat i fundador de l'OTAN. Açò va tensar les relacions amb l'organisme internacional i posa, ara, a Dinamarca en alerta. De fet, l'ambaixador del país als Estats Units, Jesper Moller Sorensen, ha expressat a través d'un "amable recordatori" una demanda de "respecte total per la integritat territorial de Dinamarca".
Aquest diumenge al matí Groenlàndia s'ha convertit en el centre de la polèmica enmig de la situació dels Estats Units amb Veneçuela quan la dona del subdirector del gabinet de Trump, Katie Miller, hores després de la incursió dels EUA a Veneçuela, ha piulat a X el mapa de Groenlàndia tenyit amb la bandera dels EUA i un comentari: "Pròximament". I el que tenen en comú Veneçuela i Groenlàndia és la riquesa dels seus recursos estratègics i que mentre un ha estat atacat, l'altra ha estat amenaçat de ser usurpat.
"Si fas una ullada a Groenlàndia, tens vaixells russos i xinesos per tot el lloc", diu Trump en una declaració de premsa posant com a justificació la seguretat nacional del territori i la presència de Rússia i Xina al país, tot i que també compta amb bases nord-americanes al territori.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no ha deixat passar desapercebudes les intencions del líder dels Estats Units i l'ha instat a detenir les amenaces i pressions sobre Groenlàndia, qualificant d'“inacceptable” qualsevol intent de canvi en la sobirania. A més, ha destacat que "no té cap sentit pensar en una possible annexió" i ha remarcat que seria una "falta de respecte".