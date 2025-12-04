L'obsessió del govern Mazón contra el català va retardar encara més l'alerta de la dana

Noves revelacions de la dana al País Valencià posen en evidència la nefasta gestió del govern de Carlos Mazón. Ara, amb la llengua pel mig. El subdirector general d'Emergències, Jorge Suárez, ha explicat davant la jutgessa de Catarroja que dos dirigents del PP van retardar l'enviament de l'alerta als mòbils per la seva obsessió contra el català. Concretament, van perdre uns minuts que haguessin estat valuosos en modificar alguns elements del missatge que s'havia d'enviar en valencià.
El motiu? Que volien ometre elements del català normatiu per introduir-hi altres elements del valencià parlat, amb la voluntat única de continuar amb la política blavera de segregacionisme lingüístic fins i tot en plena emergència. Segons ha explicat Suárez i ha avançat Eldiario, va ser la consellera d'Interior del moment, Salomé Pradas, qui va entretenir-se a demanar canvis lingüístics, cosa que també va fer amb menor insistència Vicent Mompó, president de la Diputació de València.
"Ens fan canviar coses pel tema lingüístic", ha dit el subdirector general d'Emergències. Pradas, ara investigada per la jutgessa de Catarroja, va demanar que s'eliminés l'accent de València, com intenten fer PP i Vox des de la capital. La consellera d'Interior també va demanar que es canviés "aquest" per "este" o "tipus" per "tipo". Així doncs, va prioritzar la guerra contra el català que abanderava el govern de Mazón a enviar una alerta que podria haver salvat vides. "Si ens diuen que canviem alguna cosa, ho fem", ha dit Suárez, que només seguia ordres dels seus superiors.
L'ES-Alert es va proposar tres hores abans
Suárez també ha afirmat que va plantejar l'enviament de missatges d'avís a la població abans de reunir-se el Cecopi, cap a les 17.15 hores, i davant les imatges que els van arribar de persones a les teulades a Utiel i Requena. Després ho va tornar a suggerir a les 17.38 hores. Cal recordar que, amb un Mazón desaparegut i una Pradas que dubtava, finalment l'alerta va arribar passades les 20 hores, quan bona part de les víctimes mortals ja havien perdut la vida.
La declaració de Suárez era molt esperada, ja que es tracta del tècnic de més rang al Centre de Coordinació d'Emergències (CCE). A més, el testimoni va acompanyar Pradas durant la jornada del 29 d'octubre i al Cecopi, motiu pel qual alguns dirigents polítics l'han responsabilitzat de la gestió del tràgic temporal. En el seu testimoni, Suárez -empleat a Emergències des de fa 12 anys- ha fet una cronologia del que va passar la tarda de la dana. Ha manifestat que el Cecopi es va constituir a les 17.00 hores encara que la reunió no va arrencar fins a les 17.15 hores, i prèviament van estar en una sala visualitzant els recursos que tenien.
Aquí és quan van veure imatges d'Utiel i de Requena, amb persones a les teulades, i van veure que ni els recursos de la Unitat Militar d'Emergències (UME) ni de bombers forestals podien arribar fins a la zona. Al testimoni el que més el "preocupava", ha recordat, eren les persones atrapades i la possibilitat que patissin hipotèrmia. Per aquest motiu va plantejar la utilització de l'ES-Alert. Cap a les 17.38 hores, rep diverses informacions de les inundacions i és quan torna a plantejar l'enviament d'alerta mòbil per segona vegada. No se li va fer cas i es va enviar prop de tres hores després.
Sobre l'arribada de Mazón al Cecopi, el testimoni ha manifestat que es va quedar "sorprès" quan va constatar que va arribar a les 20.28 hores perquè ell tenia a la seva ment que era una altra hora. "A premsa havia sortit que Mazón havia arribat a partir de les 19.30 hores i ho va dir també en la compareixença a Corts", ha puntualitzat. Aquests canvis d'hores formen part dels canvis de versions continuats que ha fet Mazón, que encara ha d'especificar perquè estava desaparegut durant els minuts crítics del dia de la dana.