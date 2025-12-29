El Govern destina 60 milions d'euros per enfortir la indústria i consolidar 27.000 llocs de treball

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, han fet balanç aquest dilluns de les ajudes a la industrialització de les empreses el 2025. En un acte a Rubí, Illa ha dit que es tracta de les ajudes "més grans" que s'han donat mai. Es tracta d'un paquet de 60 milions d'euros que han permès consolidar 27.000 llocs de treball i crear-ne uns 2.000 més. "Mai havia treballat tanta gent a Catalunya", ha dit. Dels 60 milions, 49 són per fer noves inversions; 8,4 són garanties de finançament per poder invertir, i quasi 3 milions són per a la reindustrialització.
Aquests diners afecten 491 projectes arreu del país, en 197 municipis de 35 comarques. La meitat de les ajudes, 30 milions, són per a tres sectors clau en matèria d'exportacions: metall i automoció, sector químic i sector agroalimentari. Un 85% dels projectes són petites i mitjanes empreses, per ajudar-les a créixer. Les ajudes s'emmarquen dins del pla Catalunya Lidera -per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya dins de l'Estat- i el pla Responem, per donar resposta als aranzels de Donald Trump. "El lideratge econòmic de Catalunya passa per una indústria forta", ha insistit el president.
Illa ha demanat consens al Parlament per construir el Pacte Nacional per a la Indústria i ha remarcat l'acció del Govern per construir infraestructures que afavoreixin les empreses. Ha dit que també s'ha de "crear talent" i "estar en el circuit de talent" i simplificar els tràmits burocràtics per facilitar la creació de nous projectes. I també cal "energia i aigua". "Això es fa donant continuïtat a la feina feta i planificar-les amb consens per desplegar-les de cara al futur", ha detallat. Tot plegat, en un context global canviant ple de riscos. En aquest sentit, Illa ha defensat que també hi ha "oportunitats". "Quan hi ha canvis de fons, hem de veure les oportunitats i anar endavant", ha dit.
La indústria, una prioritat
El conseller Sàmper ha defensat que la indústria ha de continuar sent motor de Catalunya i, per això, és una prioritat del Govern. Sàmper ha remarcat els diversos plans que té actius l'executiu i que posen la indústria al centre, com el Catalunya Lidera o el pla contra els aranzels. El titular d'Empresa ha dit que cal "més i millor indústria", que estigui "digitalitzada, internacionalitzada, descarbonitzada i competitiva, amb cadenes de valor més forta i enfocada a sectors estratègics". Alhora, ha insistit en la necessària "equitat territorial", perquè les zones més industrialitzades tenen "més cohesió social". "La prosperitat ha d'arribar al màxim nombre de persones i de territoris", ha reblat.
En un moment en què l'estat del benestar rep crítiques i en un context global complex, Sàmper ha defensat aprofitar la indústria per reforçar el model. "La indústria genera sous més alts, millors condicions laborals i menor rotació", ha afirmat. Actualment, ha dit, la indústria catalana ha crescut un 28,1% des de la crisi econòmica del 2008, més que Espanya i Europa. "La nostra indústria és forta, que ha sabut resistir crisis i superar transformacions, i l'hem de fer créixer en aquesta línia", ha dit el conseller. Davant dels canvis geopolítics, Sàmper ha receptat més "autonomia estratègica" i ser "autosuficients" en com més àmbits millors.
El Pacte per a la Indústria, a l'horitzó
En aquest sentit, el conseller ha confiat que es pugui signar aviat el Pacte Nacional de la Indústria 2026-2030, que ha demanat el suport, també, de les formacions polítiques al Parlament. "Neix amb voluntat transformadora, per fer créixer la nostra indústria i que tingui un pes cada vegada més gran en l'economia, i pensant en el futur", ha dit Sàmper. El conseller ha defensat la necessitat de fer empreses més grans, infraestructures que ho permetin i tenir capacitat per competir, exportar i generar sous més elevats. El Pacte també inclourà la descarbonització i la sostenibilitat. "No podem fer marxa enrere en aquest camí", ha dit. El tercer element serà la resiliència, per tenir capacitat d'adaptació davant dels canvis geopolítics i, per últim, fomentar la indústria perquè tingui un pes més elevat dins de sistema productiu i que no es tanquin empreses.