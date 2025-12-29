L'estratègia de Sánchez per sobreviure: mesures «disruptives» i sense el Congrés

Mesures "disruptives" que permetin marcar perfil i que no hagin de passar pel Congrés. Aquesta és l'estratègia de Pedro Sánchez per mirar de sobreviure en una segona meitat de legislatura clarament hostil. Ho ha avançat El País i ho ha confirmat la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, en una entrevista a la Ser. Així, Sánchez espera recuperar la iniciativa després d'uns mesos contra les cordes pels casos de corrupció i d'assetjament sexual que envolten el PSOE, i la fragilitat parlamentària provocada per Junts i Podem.
Sánchez va fer aquest encàrrec als ministres al novembre. El president espanyol vol propostes "ambicioses" i que siguin "fàcils" de fer, i que connectin amb la gent. Es tracta, en altres paraules, de poder exhibir obra de govern amb mesures concretes que tinguin impacte sobre la vida de les persones. Això, i atiar el fantasma de l'extrema dreta i la previsible regressió de drets si el PP i Vox arriben a la Moncloa. Els casos del País Valencià, Extremadura i previsiblement l'Aragó donen força als arguments del dirigent socialista.
"Es poden fer coses per millorar la vida de la gent que tenen rang reglamentari i no han d'estar validades pel Congrés; això no les converteix en males mesures", ha dit Saiz, que ha tret ferro al fet que el govern espanyol es plantegi legislar sense el Congrés. "Seria estrany que un govern no estigui pensant constantment en mesures que millorin la vida de la gent", ha afirmat la portaveu del govern espanyol.
El que sí que haurà de passar pel Congrés són els pressupostos, que el Ministeri d'Hisenda insisteix que presentarà pròximament. Segons Saiz, es treballa amb "discreció" per aconseguir uns suports que difícilment arribaran. Caldrien, per començar, els vots de Junts, molt allunyat ara mateix de Sánchez. La portaveu ha dit que se centren a complir els acords amb els juntaires per "recuperar" la seva confiança. I, en tot cas, si no hi ha pressupostos, Sánchez preveu continuar a la Moncloa. "La legislatura no cau de cap manera", ha dit Saiz.
“Tenim molt per davant”, ha dit, perquè “cal continuar desplegant l’escut social, presentar mesures en habitatge, i la legislatura ha de continuar”. En aquest sentit, ha recordat que les legislatures “són de quatre anys” i l’executiu espanyol està “demostrant” que val la pena esgotar el mandat. Saiz també ha insistit que el seu govern està actuant “amb total contundència” respecte a casos com el de l’exministre Ábalos i ha posat sobre la taula un “pla d’Estat contra la corrupció”.