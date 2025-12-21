Aquest any hem après... Que Carlos Mazón està políticament mort

La dimissió de Carlos Mazón segurament s'hauria d'haver escrit al recull de temes del 2024, però el ja expresident del País Valencià ha allargat l'agonia durant un any sencer. Mazón és un home políticament mort i les seves declaracions durant l'any posterior a la tràgica dana també evidencien que no va sobra d'empatia. El dirigent popular passarà a la història per la seva infame gestió del temporal, que cal no oblidar que va posar fi a la vida de 228 valencians, però també pel que encara amaga. Mazón encara no ha aclarit què feia i on era en els 37 minuts crítics del temporal, en què no es va enviar a temps una alerta que molt probablement hauria servit per salvar desenes de persones.
Un dels moments que millor va reflectir el caràcter de Mazón va ser el dia que va provocar la seva dimissió. Era l'homenatge a les víctimes de la dana, que li havien demanat que no hi anés, però va presentar-s'hi igualment. La conseqüència? Dos minuts -eterns per a l'expresident valencià- de retrets i insults per part dels familiars mentre encaixava com podia, amb una cara de circumstàncies evident. Va caler que els familiars li cridessin a la cara perquè, finalment, es decidís a dimitir. Això sí, Mazón no ha plegat com a diputat -i fins i tot ha rebut un últim regal del PP- amb l'objectiu de mantenir la seva condició d'aforat i, d'aquesta manera, allunyar-se tant com pugui del radar de la jutgessa de Catarroja. La magistrada que investiga la dana fa setmanes que estreny el cèrcol sobre l'expresident valencià tot i que, per ara, no pot imputar-lo.
En tot cas, les revelacions que van oferint tots els testimonis continuen posant Mazón a la diana. Ara ja sabem que l'àpat al Ventorro va acabar-se al voltant de les 18.45 i que l'expresident valencià va acompanyar Maribel Vilaplana fins al pàrquing. La incògnita se centra ara a esbrinar què va fer el president valencià entre els minuts en què teòricament s'acomiada de la periodista i la seva arribada al Cecopi. La versió oficial és que tots dos protagonistes s'acomiaden prop de les 19 hores i Vilaplana marxa de l'aparcament a les 19.47. En paral·lel, hi ha 37 minuts crítics en què Mazón està absolutament desaparegut, de les 18.57 a les 19.34. El que va passar en aquest interval, quan ja hi havia les primeres víctimes mortals, és clau per saber si hi ha futur judicial per a Mazón. La veritat, testimoni rere testimoni, està més a prop de veure la llum.