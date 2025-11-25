Vilaplana va sortir del pàrquing després dels 37 minuts crítics en què Mazón estava desaparegut

Després d'indagacions que s'han allargat més del previst, finalment la jutgessa de Catarroja ja sap l'hora en què Maribel Vilaplana va abandonar el pàrquing després del llarg dinar al Ventorro. La periodista va pagar l'import de l'aparcament a les 19.47 hores, tot just uns minuts després dels 37 minuts crítics en què Carlos Mazón va estar desaparegut. Finalment, ha estat la comunicadora qui ha facilitat l'extracte bancari del pagament que va fer el dia de la dana.
Anem per passos. Mazón i Vilaplana surten del restaurant al voltant de les 18.45, una hora en la qual coincideixen tots els testimonis. Llavors, el president valencià en funcions acompanya la periodista fins al pàrquing, mantenint una xerrada en què tracten temes tan distesos com el futbol. Així doncs, passa una hora des que tots dos marxen del restaurant fins que Vilaplana abandona el pàrquing. Què passa en aquests minuts? Doncs la periodista va assegurar davant la jutgessa que havia estat fent feina dins del vehicle.
El que hagi fet Vilaplana en aquella hora és irrellevant, però el gran dubte és què fa Mazón. Perquè segons la seva versió, va deixar la periodista al pàrquing a les 19 hores, però fins a les 19.55 no arriba a Palau. Ell ha negat que passés per casa o que entrés al pàrquing. Seria, doncs, prop d'una hora per arribar a la seu de govern en un trajecte que, caminant, es fa en deu o quinze minuts. Aquest tram coincideix amb els 37 minuts crítics, de les 18.57 a les 19.34, en què Mazón està totalment desaparegut.
La jutgessa de Catarroja havia demanat a Vilaplana que portés el tiquet del pàrquing per saber l'hora exacta en què va acomiadar-se de Mazón, però la periodista ja no el guardava. En tot cas, sí que va donar permís a la magistrada perquè accedís al número de matrícula del seu vehicle i que l'empresa gestora de l'aparcament pogués proporcionar les dades. Però, per mala fortuna de la magistrada, el sistema informàtic del pàrquing esborra les dades de matrícules de manera automàtica quan passa un any i també mensualment s'esborren les imatges de les càmeres de seguretat.
Finalment, la comunicadora ha trobat l'extracte bancari que ha permès conèixer l'hora de sortida del pàrquing. L'hora de les 19.47 posa un gran dubte sobre la taula: què passa en aquella hora de diferència entre la sortida del Ventorro i la sortida del pàrquing? Entre tots dos llocs hi ha cinc minuts a peu. Si Mazón es va acomiadar de Vilaplana a les 19 hores, tal com ha relatat la mateixa periodista, què passa en els 37 minuts crítics en què Mazón no dona senyals de vida? El president valencià en funcions encara ho ha d'aclarir.