L'últim regal del PP a Carlos Mazón: 9.000 euros per un càrrec que no fa pràcticament res

Carlos Mazón ja és un diputat més de les Corts valencianes després de la investidura de Juanfran Pérez Llorca. L'expresident valencià manté l'acta i el seu aforament per protegir-se de possibles conseqüències judicials per la gestió de la dana, però això també comporta canvis de responsabilitat dins la cambra valenciana. I aquest dilluns, el PP li ha fet un últim regal. Els populars han registrat un escrit a la mesa de les Corts en què s'informa de diversos canvis després de la investidura i un dels principals és un nou càrrec per a Mazón que li suposa 8.000 euros més a l'any i pràcticament cap feina.
Què farà l'expresident valencià? Doncs serà el nou portaveu del PP a la comissió de reglament de les Corts valencianes, un espai que no li suposarà cap càrrega extra de feina, ja que no es reuneix pràcticament mai. No és una comissió legislativa i en els dos anys i mig de legislatura no s'ha produït ni una sola reunió. Està destinada a tractar els canvis al reglament de la cambra, però això és un fet que es produeix de manera molt extraordinària. De fet, ara mateix hi ha en tràmit una modificació que es presenta per lectura única i, per tant, passa directament al ple sense que la comissió l'hagi de tractar.
No hi ha responsabilitats noves per a Mazón, però sí que hi ha un premi econòmic. El càrrec de portaveu a la comissió suposa que Mazón passi a ingressar prop de 9.000 euros bruts més a l'any. Concretament, rebrà 8.879,78 euros bruts més a l'any, ja que els portaveus de comissió tenen un plus parlamentari de 634,27 euros per mes. L'oposició ha criticat aquest premi per a Mazón després d'abandonar la presidència de la Generalitat valenciana.
Més testimonis a la comissió de la dana al Congrés
El regal a Mazón coincideix amb la declaració de més testimonis a la comissió d'investigació de la dana al Congrés. El conseller d'Educació de Mazón, José Antonio Rovira, ha assegurat que se'n va anar a casa seva la tarda de la dana, en comptes d'estar al seu lloc de feina, perquè el govern espanyol no havia donat prou informació i havia generat una "falsa tranquil·litat". La seva insistència a eludir la responsabilitat de l'administració valenciana ha estat molt criticada a la comissió d'investigació, ja que se li ha recordat que el Consell sabia al matí que hi havia alerta vermella i hi va haver centres universitaris i educatius que van tancar les portes. Alguns grups parlamentaris l'han acusat directament de “mentir” i “vacil·lar” el Congrés.
Al seu torn, José Manuel Cuenca, cap de Gabinet de Mazón a la Generalitat Valenciana, ha assegurat que el dia de la dana el llavors president "coneixia la situació i mai va estar il·localitzable". Ha estat la resposta a l'exconsellera de Justícia i Interior valenciana, Salomé Pradas, que al programa Salvados ha assegurat que el dia de la dana va rebre ordres de no molestar Mazón. Pradas diu que es va saltar la instrucció i li va trucar "directament" en saber l'abast de la gota freda d'aquell 29 d'octubre. "Com no havia de saber el president de la Generalitat el que estava passant en una comarca del nostre territori?", planteja.