El PP diu ara que quan governi presentarà un nou model de finançament

Mentre el nou model de finançament avança, el PP ja diu que durarà poc. El secretari general dels populars, Miguel Tellado, ha avançat aquest dissabte que si el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, arriba a la Moncloa llançarà un nou sistema de finançament "just" i "solidari" en el primer any de govern. En un acte del PP a la Corunya, Tellado ha assegurat que el govern de Pedro Sánchez ha fet "un dany enorme" a la democràcia, a la igualtat i a les arques públiques, "amb regals al separatisme per comprar i seguir comprant el seu suport". Cal recordar que els socialistes van desafiar els populars a presentar la seva proposta de model, que no van posar sobre la taula quan governava Mariano Rajoy i ja estava caducat l'actual.
"Aquesta setmana hi ha hagut una nova mostra amb el pacte de Sánchez i Junqueras per repartir-se els diners de tots els espanyols", ha dit Tellado, després de criticar aquesta trobada entre "un president assetjat per la corrupció i un condemnat i inhabilitat pel Tribunal Suprem per malversació". Tellado ha assenyalat que aquest pacte suposa un "pal per als ciutadans que compleixen" i un "premi per als independentistes que mantenen Sánchez al poder, traient diners als espanyols honrats per donar-los a una administració deslleial, com ha estat la dels independentistes", segons ha dit.
Després d'insistir que l'objectiu d'aquest "xec" que Sánchez ha segellat amb l'independentisme és "poder continuar al poder" uns mesos més, el secretari general del PP ha indicat que també és "una infàmia". "Això també és corrupció", ha sentenciat. Ara bé, el dirigent popular obvia una realitat dins el partit. Governa comunitats autònomes amb interessos contraposats: per posar un exemple, Extremadura perdria privilegis amb el nou model i les illes Balears, com Catalunya, obté unes millors condicions. Dit això, Tellado ha garantit que la seva formació revertirà l'acord segellat aquest dijous a la Moncloa, que, segons els populars, "privilegia" Catalunya per sobre de les altres autonomies.
"Tan aviat arribem al govern el revertirem. Millorarem el finançament autonòmic, però a totes les comunitats, absolutament a totes", ha ressaltat el número dos de Feijóo. A més, Tellado ha posat data a aquest nou sistema que impulsaria el PP si governa. "Quan Feijóo arribi a la Moncloa llançarà un nou sistema de finançament en el termini d'un any. Un sistema just, un sistema solidari, un sistema bo per al conjunt del país", ha dit. El secretari general del PP ha afirmat que "ja està bé que el rumb d'Espanya el decideixin els junqueres, els oteguis i un grapat de corruptes".