Junqueras anticipa nous acords en IVA i IRPF abans de negociar pressupostos

La primera gira d'Oriol Junqueras per defensar l'acord pel nou finançament acaba aquest dissabte amb un consell nacional extraordinari d'ERC que li donarà llum verda. Abans del seu inici, el president d'ERC ha ofert un breu discurs però amb un missatge molt clar: cal que hi hagi més acords, sobretot vinculats a l'IRPF i a l'IVA, abans d'obrir una negociació pressupostària. Junqueras ha remarcat que el pacte amb Pedro Sánchez tancat aquest dijous a la Moncloa només fa referència a les competències homogènies, compartides entre totes les comunitats, i que ara cal tancar un acord pel que fa a les singulars de Catalunya. A quines competències fa referència? A aquelles que només té el nostre país, com pot ser una policia pròpia o la gestió del sistema de presons.
D'aquesta manera, doncs, Junqueras marca perfil i recorda que l'acord pel nou model de finançament no és el final de res, sinó tot just el principi. El president d'ERC també ha anunciat quin paper tindrà el traspàs de l'IVA a la Generalitat, una informació que el negociador republicà Lluís Salvadó ja havia avançat en una entrevista a Nació. Concretament, ERC calcula que el finançament de les competències no homogènies necessita la cessió d'entre el 22% i el 24% de l'IVA. Si se suma aquesta xifra al 56,5% d'IVA que se cedeix a totes les comunitats, significa que Catalunya podria gestionar prop del 80% d'aquest impost. Amb el model actual, les comunitats gestionaven el 50% de l'IVA.
Junqueras també s'ha referit a la recaptació de l'IRPF, que els republicans demanen que sigui del 100% per a Catalunya i així apareix reconegut en el pacte amb els socialistes. "S'ha de desencallar perquè els governs català i espanyol volen crear l'escenari per obrir negociació pressupostària", ha dit Junqueras. El mateix Salvadó explicava en conversa amb aquest diari que ERC presentarà a tràmit en els pròxims dies la proposició de llei de recaptació de l'IRPF al Congrés. La presentació de la proposta es va ajornar a finals d'any amb la voluntat de facilitar les negociacions amb el govern espanyol però, un cop arribat l'acord pel finançament, han decidit reactivar-la. És previsible que el PSOE permeti la tramitació de la llei i caldrà veure si hi introdueix modificacions abans de portar-la a votació.
Nou missatge a Junts
Pel que fa a l'acord amb Sánchez, Junqueras ha dit que és bo malgrat que sempre voldria que fos millor. "Som independentistes i estem segurs que el millor model és el d'un país independent, però en aquest moment hi ha les majories que hi ha", ha recordat el president republicà. En aquest sentit, ha admès que al Congrés necessitaran convèncer un ventall molt ampli de formacions polítiques perquè el nou finançament pugui tirar endavant. "Necessitem bastir majories perquè l'alternativa és que no hi hagi res d'allò que hem acordat", s'ha proposat Junqueras. Altre cop amb un missatge implícit cap a Junts: "Preferim que hi hagi 4.700 milions d'euros més per a les butxaques dels catalans o que es quedin a la caixa del Ministeri d'Hisenda?". I un altre més: "Encara que algú tingués paciència per fer 4.686 milions de tuits no aportaria tant com 4.686 milions d'euros".
Totes les parts coincideixen que és un bon acord, que millora l'actual sistema amb més recursos per a tothom, se simplifica el sistema i es fa més transparent. Junqueras ha volgut insistir que la xifra de 4.700 milions d'euros és superior a la del pressupost del Departament d'Educació o del de Salut. La setmana vinent, la ministra María Jesús Montero el traslladarà a la resta d'autonomies, en un Consell de Política Fiscal i Financera. Però la feina tot just comença: ara cal convertir "l'Excel" en una llei que modifiqui la normativa actual i presentar-la de nou a les comunitats autònomes abans de començar una tramitació al Congrés que no es preveu senzilla. De fet, ara com ara, no està garantit ni tan sols que es pugui començar a tramitar.