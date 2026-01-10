Puigdemont demana recuperar «la unitat i la generositat» deu anys després de ser investit

"La unitat i la generositat les armes més poderoses per aconseguir empènyer els nostres propòsits". Amb aquestes paraules s'ha referit Carles Puigdemont al desè aniversari de la seva investidura com a president de la Generalitat. En un missatge a través de xarxes socials, el líder de Junts ha demanat "reforçar amb convicció" i una "legítima autoestima" els valors i principis que van marcar la seva presidència. "Avui les condicions no són les mateixes", ha admès Puigdemont, però ha remarcat que "hi ha valors i principis que, malgrat conjuntures i modes, resisteixen el pas del temps i pels quals val la pena continuar lluitant". L'expresident creu que en un món que bascula cap a posicions que "posen en qüestió uns valors i principis" que han fet de Catalunya una "nació capaç de sobreviure" a totes les amenaces, no s'hi pot renunciar.
L’expresident ha recordat que va acceptar la proposta d’Artur Mas “perfectament conscient de les dificultats” que comportava el càrrec i del compromís que assumia davant del Parlament. En aquest sentit, ha defensat la gestió quotidiana del seu executiu, destacant l’aprovació de pressupostos “en unes condicions molt més complexes que les actuals”, així com l’actuació del Govern davant de tragèdies com l’accident de Freginals o els atemptats de Barcelona i Cambrils. Puigdemont ha subratllat que, més enllà del dia a dia, el seu Govern va complir el compromís de “donar veu a l’esperança del poble de Catalunya” mitjançant el referèndum i la posterior declaració d'independència, malgrat el que ha qualificat de “la més gran mobilització de recursos repressius de la història recent”, tant lícits com il·lícits, per impedir la votació.
En aquest context, ha fet una crida a no renunciar mai a dues “eines molt poderoses”: la unitat i la generositat, que, segons ha afirmat, van fer possible la seva investidura fa deu anys. L’expresident ha recordat també que fa vuit anys que està a l’exili per defensar els mateixos principis i valors que va sostenir el seu Govern, uns principis que ha qualificat de “no negociables”. Finalment, Puigdemont ha apel·lat a mirar cap al futur i a treballar per elevar el nivell de sobirania, autoestima i ambició de país en els pròxims deu o vint anys. També ha agraït el suport de totes les persones que han mantingut la seva posició durant aquests anys “feixucs” i ha conclòs assegurant que, malgrat que la repressió continua, "també ho fa l’esperança".