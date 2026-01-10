Illa celebra «el millor finançament de la història» amb elogis cap a PSOE i ERC

Salvador Illa presenta aquest dissabte el nou finançament en un consell nacional extraordinari del PSC. I ho ha fet amb un to que ell mateix ha admès que s'ha sortit de l'habitual. El president de la Generalitat ha celebrat "el millor model de finançament de la història" tant per a Catalunya com per al conjunt de l'Estat mentre que ha tingut elogis tant per al PSOE com per a ERC. Els socialistes catalans han tingut un paper més aviat discret en una negociació que ha estat comandada pels republicans i el Ministeri d'Hisenda, tot i que els guanys eventuals poden estar en mans de l'actual Govern d'Illa. En tot cas, el finançament singular era un acord per a la investidura del president de la Generalitat, que ha tret pit del compliment dels acords tant de la seva part com de la republicana.
El líder socialista ha volgut felicitar explícitament María Jesús Montero i tot l’equip del Ministeri d'Hisenda, destacant que la vicepresidenta del govern espanyol "parla amb fets". Illa també ha reconegut la tasca dels equips negociadors del Govern i del PSC, amb menció especial a Alícia Romero, Albert Dalmau i Lluïsa Moret. Illa ha reservat una part destacada del seu discurs a ERC, a qui ha qualificat de “soci incòmode, per exigent”, però que “ha fet honor als compromisos”. "ERC i Oriol Junqueras han tingut un paper clau en la consecució de l'acord", ha sentenciat Illa. Un missatge molt clar que té un rerefons molt clar: començar a seduir els republicans per poder obrir una negociació pressupostària. Ara bé, ERC ja ha dit que sense acord per la recaptació de l'IRPF no s'asseuran a parlar de comptes.
Sobre el nou finançament, Illa creu que configura "un model en què ningú perd i tothom guanya", amb més recursos destinats a serveis públics essencials com la sanitat, l’educació i els drets socials. En aquest sentit, ha subratllat que el nou sistema és “un exercici de solidaritat” que permet avançar cap a més cohesió territorial i a reduir les diferències entre comunitats, però ha recordat que l'ordinalitat per a Catalunya està garantida. El dirigent del PSC també ha destacat el lideratge de Pedro Sánchez per afrontar “una qüestió complexa i incòmoda”, i ha advertit que la tramitació del nou model no serà immediata. “Tardarà uns quants mesos i tindrà dificultats”, ha admès.
"Els pessimistes, a casa"
Tot i això, Illa s’ha mostrat contundent davant les crítiques i els dubtes sobre la viabilitat de l’acord. “Els pessimistes, a casa”, ha dit, recordant que durant mesos s’havia dit que no hi hauria model. “Ara que ja el tenim, diuen que no tirarà endavant. Que es quedin a casa veient Netflix”, ha insistit. Finalment, ha defensat que el Govern afrontarà el debat al Consell de Política Fiscal i Financera amb “els números a una mà” i “l’Estatut i la Constitució a l’altra”, i ha conclòs amb un missatge polític clar: "El país avança, el fem avançar, i qui no ho vulgui, que ens deixi fer als altres".
Totes les parts coincideixen que és un bon acord, que millora l'actual sistema amb més recursos per a tothom, se simplifica el sistema i es fa més transparent. La setmana vinent, Montero el traslladarà a la resta d'autonomies, en un Consell de Política Fiscal i Financera. Però la feina tot just comença: ara cal convertir "l'Excel" en una llei que modifiqui la normativa actual i presentar-la de nou a les comunitats autònomes abans de començar una tramitació al Congrés que no es preveu senzilla. De fet, ara com ara, no està garantit ni tan sols que es pugui començar a tramitar.