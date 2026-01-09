Illa explica el nou model de finançament a agents econòmics i socials en una reunió a Palau

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb els agents econòmics i socials de Catalunya per explicar-los el nou model de finançament acordat amb el govern espanyol. El president els ha convocat a una trobada al Palau de la Generalitat que ha començat passades les 6 de la tarda. A la reunió hi han assistit Foment del Treball, Pimec, la Cambra de Barcelona, CCOO, UGT, Cecot, el Col·legi d'Economistes, FemCat i el Cercle d'Economia. Per part del Govern, a banda d'Illa hi han participat els consellers Albert Dalmau, Alícia Romero i Miquel Sàmper. Tot just una hora abans, a les 5 de la tarda, Dalmau i Romero han mantingut una reunió amb representants dels grups parlamentaris per exposar-los l'acord.\r\n