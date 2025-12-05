El «collonut» de Mazón a Pradas quan l'informava dels primers efectes de la dana

"Collonut". Aquesta va ser la resposta de Carlos Mazón a l'allau de missatges que la consellera d'Interior, Salomé Pradas, li enviava eal matí del dia de la dana, explicant els primers efectes del temporal que ja es començaven a notar. Pradas li deia que "preocupava" el barran del Poyo i altres zones, diverses actuacions que durien a terme, i que estava en contacte amb la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé. "Collonut", li va respondre Mazón al migdia, abans del famós dinar a El Ventorro. Així apareix als missatges de WhatsApp que van intercanviar els dos dirigents i als quals ha tingut accés Nació.
Pradas es va referir a aquests missatges al programa Salvados i la jutge de Catarroja els hi va reclamar. Mazón i l'exconsellera van estar comunicats al matí de la dana i fins al migdia. Pradas li transmetia la situació d'emergència, sense resposta per part del president i després hi ha silenci fins al vespre, quan es produeix una trucada de 37 segons. Un dels missatges fa referència a una "bona notícia" sobre un acord amb els bombers forestals. "Bieeeennnn", respon Mazón. A les 14.11h, Pradas avisa Mazón que la situació es complica a Utiel, i ja no rep resposta. Era 20 minuts abans de la cita a El Ventorro amb la periodista Maribel Vilaplana. Tots dos van estar al restaurant fins les 19h, abans d'anar al parquing. L'expresident va arribar al Cecopi a les 20.28h.
També hi ha converses entre Pradas i l'excap de gabinet de Mazón, en què l'exconsellera planteja la possibilitat de confinar la demarcació més afectada pel temporal. "És una bogeria, treu-te això del cap", li respon José Manuel Cuenca.
