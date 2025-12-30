El sector Tardà es mou per animar una coalició d'ERC amb Comuns i CUP a les catalanes i a les espanyoles

Joan Tardà va constituir el primer i únic corrent intern d'ERC fa aproximadament un mes i amb un objectiu molt clar: aconseguir que la formació republicana participi d'un front d'esquerres. Així ho explicaven fonts d'Àgora Republicana a Nació quan es va constituir el corrent intern i així ho ha explicat aquest dimarts el mateix Tardà en una entrevista a la Cadena Ser. El plantejament és molt directe: que "totes les esquerres a l'esquerra del PSC", principalment ERC, els Comuns i la CUP, concorrin plegats a les eleccions espanyoles del 2027 i que serveixi com a precedent per fer-ho a les catalanes del 2028.
"No té cap sentit que un ciutadà que vota la CUP, els Comuns, ERC o Comunistes, avui dia hagin d'optar per llistes diferents", ha lamentat Tardà. Per això, l'exlíder republicà a Madrid considera que cal un front ampli i que el primer objectiu és convèncer la direcció d'ERC, així com les bases de la formació. El pla Tardà també és el que defensa Gabriel Rufián, però de moment no compta amb l'aval de la direcció. Malgrat que tant Tardà com Rufián estan alineats amb Oriol Junqueras, el president del partit considera que l'estratègia unitària de les esquerres només és útil en eleccions de circumscripció única, com les europees, on ERC va amb Bildu i el BNG. Si bé el debat no és a l'agenda de la direcció d'ERC, Tardà assegura que el front popular d'esquerres "ja s'està debatent" dins els Comuns i la CUP.
Així i tot, els de Tardà assumeixen la veu portant de la proposta perquè, consideren, és un debat que anirà creixent dins la formació republicana. El dibuix és clar: el corrent intern veu que, si ERC, els Comuns i la CUP es troben en molts dels plantejaments, no té sentit que competeixin electoralment. "Volem interpel·lar les bases perquè abordin un debat que és imprescindible", explicava una font d'Àgora Republicana consultada per Nació. El corrent intern considera que el debat de la unitat anirà creixent en el si de totes tres formacions i que també s'estendrà en els moviments socials i en el conjunt de la ciutadania en un context d'auge de l'extrema dreta: "Si no actuem, ens vindrà un xàfec immens", diuen des del corrent intern, que adverteixen que estan en joc elements com la catalanitat o l'estat del benestar.
L'objectiu final és que tota la feina de convenciment d'aquest front d'esquerres acabi en una votació de la militància. L'horitzó és encara ampli, ja que les pròximes eleccions catalanes no estan previstes fins al 2028. A les municipals, els impulsors d'aquesta unitat de les esquerres creuen que el context és molt diferent i que no és aplicable en la lògica que cada poble o ciutat té les seves circumstàncies. Així doncs, en l'àmbit nacional, aquesta candidatura de les esquerres catalanes hauria de trobar-se en l'agenda social i també en la de la resolució del conflicte, que passaria per la resposta conjunta d'un referèndum d'autodeterminació.
"Hem de sortir de la zona de confort de les sigles", apuntava una font d'Àgora consultada per aquest diari. Des del corrent intern volen fomentar el debat a les files d'ERC, però també "contagiar altres partits" i fins i tot a l'Estat. "Un front popular d'esquerres a Catalunya pot ser un mirall per a les esquerres espanyoles", creuen des d'Àgora. A Madrid, Rufián va "posar l'elefant a l'habitació", segons el corrent intern, però admeten que l'aritmètica és més complicada pels xocs constants a l'esquerra del PSOE entre Sumar, Podem i Esquerra Unida, entre altres actors. "No ens podem permetre el luxe de tenir un govern de PP i Vox", alerten des d'Àgora.