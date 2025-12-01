ERC es prepara per ser l'alternativa a la pugna Junts-Aliança

A Catalunya fa tres dècades que governar no té premi i ERC va tastar-ne les conseqüències en les últimes eleccions al Parlament. Els republicans, després del pas de Pere Aragonès per Palau, van caure dels 33 als 20 diputats en un cicle electoral que també va venir acompanyat d'una caiguda a les municipals i al Congrés i que va obrir una crisi interna a la formació. Ara, els vents sembla que comencen a canviar de sentit i poden bufar a favor. Oriol Junqueras ha tornat a la presidència del partit i, si els tribunals espanyols no ho torpedinen, aspira a ser cap de cartell a la Generalitat. El partit confiava des de l'inici del curs polític amb iniciar una remuntada, assumint que podria ser lenta i progressiva, però que ara sembla que es comença a certificar.
L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) mostra un escenari que ja corria des de fa mesos a les files republicanes. ERC seria segona força obtenint entre 22 i 23 diputats en unes hipotètiques eleccions catalanes i guanyaria entre dos i tres escons respecte als anteriors comicis, mentre que també passaria del 13,7% del vot a una intenció ara d'entre el 14 i el 17%. La mateixa enquesta també donava bones notícies al Congrés, ja que el partit passaria dels set actuals diputats a obtenir-ne entre nou i deu i també creixeria entre tres i sis punts en el percentatge de vot. Aquestes dades, sumades a la darrera enquesta de La Vanguardia, i també la sensació dins el partit, mostren la possibilitat d'iniciar una certa revifada electoral enmig de la patacada de Junts -que pugna amb Aliança Catalana- i el desgast del PSC.
Consolidació d'ERC contra desgast del PSC
La direcció del partit ha constatat una "consolidació a l'alça" en les últimes enquestes. Fonts republicanes ho atribueixen a la feina feta en el primer any de la nova direcció. Entre les claus principals enumeren la recuperació d'un bon "clima intern" malgrat sotracs locals com el de Barcelona i el de Girona i la capacitat de "tornar a connectar" amb la ciutadania. Junqueras va donar el tret de sortida a la nova etapa al partit proposant una "nova entesa nacional" per ser president de la Generalitat i ara ha estès aquesta voluntat arreu del país. El tour del líder d'ERC va començar a Vilanova i la Geltrú i pròximament passarà per Tarragona i per la Seu d'Urgell, a més d'altres punts del país. "Volem que el discurs nacional es pugui declinar al territori", apunten des del partit.
La lleugera millora dels resultats també avala, d'alguna manera, l'estratègia negociadora d'ERC en un context en què la principal carpeta, la del finançament, encara no s'ha resolt, però sí que centra l'actualitat política. En com es resolgui en aspectes clau com l'ordinalitat, la nova direcció es juga el prestigi dins i fora del partit. Mentrestant, el CEO i altres enquestes reflecteixen un cert desgast del PSC. "Governar és molt difícil; ho vam patir nosaltres i ara els hi toca als socialistes", valora una font d'ERC. Si bé el CEO apunta a l'abstenció del votant socialista com a principal caiguda del suport a Salvador Illa, també reflecteix com un 7% dels votants marxaria a ERC. Els republicans també esgarraparien un 11% dels votants de la CUP, un 7% dels de Junts i un 6% per la part dels Comuns, segons el mateix baròmetre.
Alternativa a la pugna Junts-Aliança
La millor notícia per ERC és que, en un context de creixement de l'extrema dreta independentista, és l'única formació que guanya vots, a diferència de Junts o la CUP: "Pujar quan la resta de forces democràtiques baixa ens posa en un bon lloc". "És la mostra que estem vacunats contra el feixisme", celebra una altra font del partit. El creixement d'Aliança i l'empat amb Junts situen els republicans com a segona força, que es volen erigir en "alternativa antifeixista" davant un debat polític que vira cap a la part més extrema de la dreta. "Tornem a ser la gran alternativa en l'eix independentista, en l'eix d'esquerra i en l'eix democràtic", consideren des del partit. ERC creu que la frontera amb Aliança és "molt petita" i que les enquestes trenquen amb el "marc mental" que tots dos partits podien arribar a competir pel mateix electorat.
ERC pot ser el gran beneficiat de la pugna entre Junts i Aliança? No cal anar massa lluny per veure com Pedro Sánchez ha explotat els rèdits de la lluita entre PP i Vox. Però des d'ERC creuen que és "millor no intentar jugar" amb donar ales a l'extrema dreta, encara que sigui per perjudicar rivals electorals: "Encara que nosaltres creixem, no ens agrada la foto del CEO". "Preferim que Junts estigui per davant d'Aliança abans que una extrema dreta forta", apunta una font de la direcció. Però els republicans asseguren que fa temps que han avisat la formació de Carles Puigdemont que "s'equivoca" abraçant en el fons i en les formes alguns debats vinculats a la immigració, la seguretat, la multireincidència o les ocupacions.
Un ull posat a les municipals
El CEO posava número a la frontera "molt petita" de la qual parla un dirigent republicà: el 7% dels votants d'ERC en les últimes eleccions catalanes anirien a parar ara a Aliança. Una xifra que per ara és petita (de Junts se n'aniria el 21%), però que fa posar al partit un ull en la pròxima contesa electoral, si no hi ha sorpreses: les municipals de 2027. Si la formació està convençuda que en l'àmbit nacional no patiran l'auge de l'extrema dreta independentista, són una mica més cauts en l'àmbit dels ajuntaments. "Pot afectar-nos en certs punts del territori perquè hi ha gent molt enfadada", admet una font del partit. Els republicans constaten que Aliança és forta a l'Eix Transversal i, de fet, el CEO també ho apuntava: l'extrema dreta independentista seria primera força al Parlament a les demarcacions de Girona i Lleida, segons el baròmetre, una posició que ara ostentava Junts.
Així doncs, ERC pot perdre algunes alcaldies de la Catalunya interior? "Sí, però no ens farà molt mal". Això és el que expliquen fonts republicanes, que constaten certa inquietud en el món municipal pels temes que Aliança posa sobre la taula, però no pas per l'auge del partit. En tot cas, els republicans transmeten que tenen un "discurs fort i clar" per mirar de frenar els postulats ultres. Quin és aquest discurs? Un dirigent municipal del partit creu que cal parlar de temes com la seguretat o la multireincidència, però sense caure en el relat de la dreta. Dit d'altra manera, explicar que si hi ha multireincidència és perquè la justícia és lenta o que si els serveis públics estan saturats és per falta de finançament, però que en cap cas la culpa és la immigració.
L'altra incògnita que pot afectar la casa republicana és si una pinça Junts-Aliança pot expulsar-los d'alguns ajuntaments, però un dirigent del partit s'atreveix a fer una predicció: "Si Junts pacta amb Aliança, serà la seva mort política". Per ara, els de Puigdemont han assegurat que Aliança traspassa moltes de les seves línies vermelles, però no han concretat si hi pactarien. Des del món municipal també es percep com Junts "fa gran el relat" d'Aliança i fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona comencen a percebre que els juntaires acabaran pactant amb el partit d'Orriols.
Junqueras i Rufián, ben vistos
Una altra de les dades de l'últim CEO a les quals s'agafen els republicans fa referència a la dels lideratges. ERC és l'únic partit que aporta dos preferits com a candidats a presidir la Generalitat, amb Oriol Junqueras i Gabriel Rufián. El president d'ERC (7%) pràcticament empata en la segona posició amb Puigdemont i Orriols (8% cadascú) i el líder del partit a Madrid entra per primer cop amb un 4%. En tot cas, Illa, amb el 21% dels suports, continua sent el líder preferit dels catalans per ser president. Però l'aparició del tàndem republicà en aquest baròmetre enorgulleix la direcció: "Tenim dos monstres polítics i això, en un context general de manca de lideratges, no ho pot dir cap altre partit", coincideixen diverses fonts consultades per aquest diari.
El partit constata que Junqueras guanya pes com a "actiu polític" i se situa com un perfil que "pot parlar amb tothom", una de les voluntats expressades en l'última conferència que va fer el passat setembre. Per altra banda, els republicans creuen que es demostra que Rufián "no només és valorat a Espanya, sinó també a Catalunya", fet que pot esvair alguns dubtes sobre la seva continuïtat. Tal com reflectia el CEO, l'aparició per primer cop del líder d'ERC a Madrid no penalitza el president del partit: "Demostra que van plegats". Si bé Rufián sempre ha fet suport a Junqueras, recentment han discrepat en la proposta del líder d'ERC a Madrid sobre una llista unitària de les esquerres plurinacionals al Congrés, que el partit només accepta per contextos de circumscripció única com les europees.