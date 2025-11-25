Turull marca distàncies amb Aliança Catalana: «No compleixen les nostres línies vermelles»

Un col·loqui amb estudiants de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) s'ha convertit en la primera reacció de Jordi Turull a l'auge d'Aliança Catalana que dibuixa l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Ara bé, el secretari general de Junts ha preferit no fixar-se en aquestes estimacions, en la línia de l'"Operació Enquesta" que havia denunciat el partit. "Desmentirem totes les enquestes", ha assegurat, criticant també anteriors estimacions del CEO en què estimava "a la baixa" la formació presidida per un Carles Puigdemont que, per ara, no ha parlat des de l'enquesta publicada aquest dilluns.
Però, més enllà de les enquestes, que farà Junts per frenar Sílvia Orriols? Turull ha assegurat que miraran d'explicar-se bé, defensant les seves posicions des del rigor. "No ens mourem pel pèndol ni direm coses per quatre vots que d'aquí a dos anys se'ns cauria la cara de vergonya", ha sentenciat. El secretari general de Junts ha negat que faci "un cop de volant" després de les enquestes i que no entraran al fang amb l'extrema dreta perquè "el país no hi guanyaria res". "Estem molt convençuts de la nostra proposta i estem centrats a explicar-la bé", ha reivindicat Turull.
En la política dels pactes, i a pregunta d'un estudiant del Diari de Barcelona, Turull ha apujat el to i ha marcat distàncies amb Aliança Catalana. El secretari general de Junts no ha dit explícitament que no pactaria amb l'extrema dreta independentista -"hem de parlar de pactes després de les eleccions"-, però ha dit que hi ha certs principis que no estaven disposats a traspassar. En aquest sentit, s'ha referit a fer polítiques "respectuoses" amb els drets i les llibertats i ha rebutjat treballar a partir de "fraccionar la societat" o "atiar la confrontació i l'odi". Aliança Catalana traspassa aquests principis? "Els seus discursos incompleixen les nostres línies vermelles i no se n'amaguen", ha etzibat Turull.
El secretari general de Junts també ha volgut deixar clar que el seu adversari no és el votant independentista, sinó que és l'estat espanyol i "tothom qui vulgui espanyolitzar" Catalunya. "Tots els votants independentistes mereixen el meu respecte; nosaltres no volem ser alternativa a Aliança, sinó al Govern de Salvador Illa", ha sentenciat. Per aconseguir-ho, Turull es nega a dir "animalades a canvi d'un miler de likes" i ha insistit que estan centrats a explicar les seves propostes amb temps suficients perquè "si només tens un minut, és possible que guanyin els altres". En aquest sentit, Turull ha tret pit de dir que les propostes que porten al Parlament venen de recollir "vivències de molta gent".
Del Congrés a l'habitatge
A preguntes dels estudiants, Turull també ha defensat que continuen tenint incidència al Congrés. "Es veu en cada votació que depèn del nostre vot", ha reivindicat Turull. En aquest sentit, el secretari general de Junts ha dit que no estan "ni a un bloc ni a l'altre" i que el seu vot dependrà d'un principi molt clar: tot el que sigui "cafè para todos" tindrà el seu vot en contra i tot el que "apropi, encara que sigui un mil·límetre, cap a la independència" tindrà el vot a favor. "I, encara que la legislatura hagi fet fallida, ens cobrarem tot allò que havíem pactat amb el PSOE", ha sentenciat.
Turull també s'ha referit a una de les grans preocupacions del públic present a la sala: l'habitatge. De fet, segons l'últim CEO, l'accés a l'habitatge és el principal problema dels catalans. "No ens podem permetre que els joves es resignin a viure pitjor que la generació que els ha precedit", ha dit el secretari general de Junts. Per aconseguir-ho, ha demanat posar fi a les "polítiques de postureig": "Quan et cau més simpàtic un okupa que un propietari, malament". En aquesta línia, ha demanat destinar recursos públics per a la construcció d'habitatge públic: "No pot ser que Martorell n'hagi fet més que Barcelona". El municipi del Baix Llobregat s'ha erigit recentment en banc de proves de la mà dura de Junts.