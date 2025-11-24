La crisi de l'habitatge es dispara com el principal problema dels catalans

Més enllà del gir de la política catalana que ha previst el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), l'últim baròmetre també reflecteix una dada interessant pel que fa a les preocupacions dels catalans. Segons l'estudi, el 31% dels catalans situen l'accés a l'habitatge com el principal problema del país, una xifra que es dispara fins a deu punts respecte a l'últim baròmetre d'aquest estiu. En qüestió de dos anys, la crisi de l'habitatge ha passat de ser el principal problema del 8% dels catalans a ser-ho de tres de cada deu.
Amb aquest increment de deu punts, l'accés a l'habitatge queda molt per sobre d'altres problemàtiques. En segon lloc hi queda la immigració, que és el principal problema del 10% dels catalans, mentre que en tercera posició apareix la inseguretat ciutadana amb el 9% dels suports com a principal problemàtica del país. La insatisfacció amb la política (8%), la sanitat (6%) o el funcionament de l'economia (5%) se situen entre les altres preocupacions dels catalans. Pel que fa a les relacions Catalunya i Espanya, només és el principal problema del 4% dels ciutadans.
Percepcions per partits i per edats
Per partits hi ha cert consens només trencat per l'extrema dreta. L'accés a l'habitatge és el principal problema del país per als votants de tots els partits destacant el 54% dels simpatitzants de la CUP i els Comuns o el 43% dels d'ERC. La crisi habitacional també és la principal preocupació del 35% de votants del PSC, del 26% de Junts o del 22% del PP. Ara bé, per als votants d'Aliança Catalana i de Vox el principal problema del país és la immigració amb el 29% i el 26% respectivament.
Segons l’enquesta, no hi ha cap franja d'edat que no percebi l’habitatge com el principal problema. Ho pensen el 33% dels joves i el 24% dels més grans, mentre que la xifra creix fins al 44% en aquelles persones d’entre 25 i 34 anys que, generalment, són les que perceben de manera més directa les dificultats per accedir a un habitatge digne a un preu just. Ara bé, fins i tot en franges d’edat més avançades, entre els 35 i els 64 anys, més del 30% també té clar que aquest és el primer problema de Catalunya.