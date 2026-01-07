Trump vol forçar Dinamarca a triar: o ven Groenlàndia o ocupació militar

Donald Trump vol Groenlàndia. I té molta pressa. La Casa Blanca ha assegurat aquest dimecres que està discutint “activament” una operació de compra de Groenlàndia, la gran illa àrtica actualment sota sobirania de la Corona danesa. Així ho ha afirmat la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, qui ha dit que la primer aopció de Trump “sempre és la diplomàtica”, però que l’opció d’una acció militar “està damunt la taula”.
El secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit també que la setmana propera mantindrà una reunió amb membres del govern de Dinamarca per tractar el tema. Rubio ha explicat que un president té dret a plantejar totes les opcions quan considera que està en joc la seguretat nacional dels Estats Units. El cap del departament d’Estat ha assenyalat que sempre prefereix les sortides diplomàtiques, “també a Veneçuela”.
Al costat de Rubio, hi havia el cap del Pentàgon, Pete Hegseth, qui ha corroborat les paraules de Rubio tot dient que “el president no mareja la perdiu”. Precisament avui els Estats Units han interceptat un petrolier rus a l’Atlàntic que, segons Washington, havia intentat violar el bloqueig de les exportacions de cru veneçolà.
Des de l’exitosa operació nord-americana de captura de Nicolás Maduro, a Caracas, fa la impressió que Donald Trump viu un moment d’eufòria. Aquest mateix dimecres ha anunciat que els Estats Units controlaran directament les exportacions petrolieres de Veneçuela. Ara Trump posa els focus sobre Groenlàndia i no sembla molt preocupat pel document signat pels principals països de la UE defensant la sobirania de Dinamarca -membre de l’OTAN- sobre l’illa.