Trump no descarta l'ús de l'exèrcit per adquirir Groenlàndia tot i els avisos dels líders europeus de l'OTAN

El president dels Estats Units, Donald Trump, contempla l'ús de l'exèrcit entre el ventall de possibilitats per aconseguir el control de Groenlàndia, tal com ho ha confirmat la Casa Blanca aquest dimarts. "Fer servir l'exèrcit nord-americà és sempre una opció a disposició del comandant en cap -el president-", diu un comunicat remès per la secretària de Premsa, Karoline Leavitt, i recollit per diversos mitjans. Això, tot i l'advertència dels líders europeus de l'OTAN, que afirmen que no toleraran una acció unilateral a l'illa àrtica.
Fonts de la cadena CBS han indicat també que, entre altres opcions que estudia Trump, segueixen vigents la possibilitat de comprar Groenlàndia o signar un pacte de lliure associació. En qualsevol cas, han indicat que la intenció del president estatunidenc és resoldre aquesta qüestió abans que acabi el seu mandat.
Els darrers dies, Trump ha tornat a insistir que els Estats Units s'han d'annexionar aquest ampli territori insular per una qüestió de "seguretat nacional", si bé les autoritats de Dinamarca i Groenlàndia han reclamat que cessin les amenaces. Argumenten que Copenhaguen és un aliat històricament proper a Washington -i un dels fundadors de l'OTAN- i que l'illa àrtica "no està en venda".
Així, la ministra d'Exteriors de Groenlàndia, Vivian Motzfeldt, i el seu homòleg danès, Lars Løkke Rasmussen, han confirmat que han demanat al secretari d'Estat dels EUA, Marco Rubio, concertar una reunió a tres bandes per intentar rebaixar l'increment de la tensió de les darreres setmanes. "El govern de Groenlàndia i el danès s'han posat en contacte amb el Departament d'Estat dels Estats Units per sol·licitar una reunió ministerial com més aviat millor", ha indicat Motzfeldt primer i confirmat el ministre danès després.
Els principals països europeus de l'OTAN firmen un comunicat conjunt
El president de França, Emmanuel Macron; el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz; el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer; el president d'Espanya, Pedro Sánchez; la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni; i el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, han firmat un comunicat conjunt aquest dimarts amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en què avisen Trump que no toleraran una acció unilateral a Groenlàndia.
Els líders europeus han recordat a Trump que l'OTAN contempla la regió àrtica com una "prioritat" per a Europa i com una àrea "crítica" per a la seguretat transatlàntica i internacional. En aquest sentit, avisen que han reforçat la seva presència a l'illa els darrers anys, amb inversions i iniciatives polítiques per garantir-hi l'estabilitat.
Amb tot, els principals països d'Europa defensen que la seguretat a l'Àrtic ha de ser una tasca col·lectiva sota el comandament de l'OTAN, incloent-hi els Estats Units, i que cal respectar els principis de la carta de les Nacions Unides. Aquesta contempla el respecte per a la sobirania i la inviolabilitat de les fronteres com a principis universals que, segons reiteren, els europeus defensaran.
Finalment, el comunicat emès aquest dimarts subratlla que els Estats Units són un aliat fonamental per a dur a terme aquesta tasca, com a membre de l'OTAN i signant de l'acord d'autodefensa amb Dinamarca el 1951. "Groenlàndia és de la seva gent i només ella i Dinamarca poden decidir sobre el seu futur", rebla el text.