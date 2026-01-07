El Meteocat activa l'avís de perill per vent a 33 comarques

El temps de les darreres setmanes és digne d'un hivern ben fred: la neu, la gelor i el vent han estat els protagonistes meteorològics de les festes de Nadal, i encara es mantindran sent-ho uns dies més. El Servei Meteorològic de Catalunya posa en alerta 33 comarques entre dimecres i divendres per les fortes ventades. Concretament pel darrer dia, gairebé tota Catalunya està tenyida de groc i taronja per avisar de la perillositat que existirà.
Les fortes ratxes de vent provindran del nord i superaran els 25 metres per segon en diferents parts del país. El Meteocat tenyeix de groc part del Pirineu català i alerta sobre la perillositat que existirà en les cotes més altes. En primer lloc, entrat el migdia el grau més alt de perillositat es viurà a les comarques de l'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà. Però més endavant les ventades s'escamparan per diferents punts del territori. Concretament a les comarques ja esmentades s'augmenta la perillositat i n'apareix al Solsonès, a la Cerdanya, al Berguedà, al Ripollès, al Segrià, al Baix Camp, al Tarragonès i al Baix Penedès.
Dijous: minvada de les ratxes
Un cop comenci dijous, ja entrat a la matinada, les ventades minvaran, però seguiran presents a l'Alta Ribagorça, al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell, a la Cerdanya i al Ripollès, per la zona nord, mentre que al litoral tarragoní també hi ha un avís de color groc. Una vegada surti el sol, les fortes ratxes es desplaçaran cap a Barcelona i Tarragona. Fet que fa que el Meteocat situï sota avis el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Garraf, el Baix Llobregat, Barcelona, l'Anoia i tot el Penedès, aquest darrer amb un grau superior de perillositat (3/6). Pel migdia el vent bufarà amb menor violència fins que un cop entrat el vespre tornarà a augmentar la seva força, espaiament a bona part del prelitoral català.
Divendres: ventades a tot el país
El dia amb una major perillositat serà divendres, el qual el Meteocat tenyeix de color fins a 33 comarques. El vent bufarà de component oest i es preveu que al Pirineu, a les cotes més altes, se superi el llindar de 20 metres per segon on, a més, hi haurà torb. Durant la nit, les comarques que es troben sota avís són el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès, el Garraf, Barcelona, el Maresme, Osona, les Moianes i el Bages, i amb una perillositat major, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, els Vallesos i la Selva.
Un cop se superi les 12 del migdia, la perillositat s'escampa per tot Ponent, part dels Pirineus i romandrà en algunes de les comarques esmentades. Concretament, les comarques assenyalades són el Segrià, les Garrigues, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès, el dos Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, Barcelona, el Vallès Occidental, l'Anoia, la Conca de Barberà, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Noguera, la Segarra, el Bages, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alta Ribagorça i l'Aran. Amb la tarda ja entrada, les ventades es mantindran a bona part del Pirineu, el litoral i prelitoral sud barceloní i el central i nord tarragoní, juntament amb el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, el Priorat i l'Anoia.