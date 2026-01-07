El temps d'aquest dijous 8 de gener: comencen a pujar les temperatures

L'any ha començat amb un ambient gèlid i temperatures baixes arreu de Catalunya. Una situació que hauria de començar a canviar a partir del dijous 8 de gener, quan segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) els termòmetres han de començar a pujar. Tot i això, hi ha activades alertes per vent i neu.
En general, la temperatura mínima serà notablement més alta i la màxima pujarà de manera acusada. El cel estarà ennuvolat al terç central del país durant el matí i al nord-est durant la tarda. A la resta del país, el sol seguirà fent acte de presència com els darrers dies. Fins a primera hora del matí s'espera precipitació al vessant nord del Pirineu.
El dia també estarà marcat pels avisos per vent. Els de més intensitat (3/6 a l'escala del Meteocat) afecten el Baix i l'Alt Penedès entre les 06:00 i les 12:00, tota la resta seran de baixa intensitat. Durant la nit afectarà part del nord-oest i el litoral del país i en aquesta zona es mantindrà durant les primeres hores del matí i les últimes de la tarda. L'avís per neu és de baixa intensitat (2/6 a l'escala del Meteocat) i tan sols afecta l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran entre la mitjanit i el migdia.
Aquest dijous, Barcelona començarà el dia amb uns set graus de mínima que s'estiraran fins als 15 a la tarda. A Girona la jornada tindrà -4 graus de mínima que arribaran als 15 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim d'un grau que pujarà fins als 13 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb cinc graus que creixeran fins als 15 °C a la tarda.