La mascareta deixa de ser obligatòria a centres sanitaris a causa de la millora de la situació de la grip. Així ho ha fet saber aquest dimecres Sílvia Paneque, portaveu del Govern, en una roda de premsa on ha informat que, tot i això, continuen recomanant-ne l'ús en aquelles persones que presentin símptomes en espais sanitaris o sociosanitaris, especialment si hi ha contacte amb persones vulnerables.
El Govern va anunciar l'obligatorietat de l'ús de la mascareta el 9 de desembre, ara farà un mes. L'epidèmia de la grip ha estat la causant d'aquesta mesura ja que hi va haver un alt nombre de casos. Ara, arran d'una millora significativa de la malaltia, la Conselleria de Salut del Govern ha decidit eliminar la mesura.
La situació de l'epidèmia es troba en 248 casos per cada 100.000 habitants. Dada que evidencia una millora ja que fa escasses setmanes es situava en 546, descens marcat pel pic de contagis que va arribar fins als 759 casos a les portes de Nadal. A més, els ingressos també segueixen una "evolució favorable". Per això, el Govern ha retirat l'obligatorietat de l'ús de la mascareta als centres sanitaris, residències de gent gran i residències de persones amb discapacitat.
Tot i això, Paneque ha informat que des del Govern sí que continuen recomanant-ne l'ús per a aquelles persones que tinguin símptomes, que estiguin en centres sanitaris o sociosanitaris, especialment si estan en contacte amb persones vulnerables. "De fet, l'ús de la mascareta ha evidenciat amb les dades que és una eina que dona uns bons resultats", ha recalcat la portaveu del Govern.
El pic de casos s'avança respecte altres anys
Aquest hivern, el pic de casos va arribar abans de Nadal, fet singular ja que el passat hivern va arribar a inicis d'any. Els 544 casos per cada 100.000 habitants s'han assolit la setmana prèvia a Nadal. Comparat amb el 2024, en aquestes altures hi havia una incidència aproximada de 130 casos i el 2023 de 108. Els últims anys el pic solia arribar a inicis d'any, però, en canvi enguany l'epidèmia ha tingut el seu pic a mitjans de desembre.