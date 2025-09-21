Aliança es dispara fins als 19 escons a costa de Junts i el PSC recula, segons una enquesta de «La Vanguardia»

Aquest matí s'ha publicat una enquesta que no deixa a ningú indiferent. El context ha canviat i l'enquesta d'Ipsos feta per a La Vanguardia ho ha plasmat. El PSC guanyaria a la baixa, però per governar s'hauria de realitzar combinacions que avui dia semblen rocambolesques, el motiu és l'avenç dels partits ultra.
La tendència que mostra l'enquesta és la mateixa que la que es veu a gran part d'Europa: els partits tradicionals s'empetiteix per donar pas a les forces d'extrema dreta. Concretament, el PSC aconseguiria 36 escons (en va aconseguir 42 en les darreres eleccions), Junts n'obtindria 21 (35), ERC, 21 (20); Aliança Catalana mostra el gran augment de l'enquesta, de 2 a 19 escons; Vox,16 (11); PP, 13 (15); Comuns, 5 (6) i la CUP es manté en els quatre escons.
Això es tradueix en el fet que Junts baixa considerablement a costa d'Aliança Catalana, concretament, el partit liderat per Carles Puigdemont perd 14 diputats, el que significa la davallada més grossa de l'enquesta. El partit de Sílvia Orriols és la beneficiada de la caiguda dels convergents, aconsegueix el vot d'un de cada cinc votants de Junts. En el mateix cantó, AC no és l'únic partit d'extrema dreta que somriu en veure l'enquesta, Vox se situa com al quart partit més votat i cinquena força al Parlament de Catalunya, aquest, diferent d'AC pel seu tarannà espanyolista, pugen i segueixen ampliant la distància amb el PP.
Les esquerres, en termes globals baixen per la caiguda del PSC, és a dir, que Salvador Illa és un dels grans damnificats, qui tot i donar el braç a tòrcer als republicans es veuria castigat amb la pèrdua de sis escons. Per altra banda, ERC augmentaria lleument amb un escó i els anticapitalistes es mantindrien amb quatre.