Jaume Giró esmena la direcció de Junts: suport al finançament i grans acords amb el PSC

Jaume Giró, exconseller d'Economia i màxim representant de l'ala pragmàtica de Junts, ha fet una esmena a la cúpula del partit liderat per Carles Puigdemont en matèria estratègica. Ho fa fet en una entrevista al programa Cafè d'Idees del 2Cat, en la qual ha defensat fer costat al finançament singular que estan gestant ERC i el PSOE, arribar a grans acords amb el PSC i emmirallar-se en l'antiga CDC. També ha advertit que els discursos vinculats al procés ja no serveixen per al 2026, i ha remarcat que no es presentarà a les primàries per liderar la candidatura de Junts a l'Ajuntament de Barcelona perquè és "inútil" participar en aquests processos sense els suports necessaris.
"Quan un entra en política amb vocació de servei al país, no la deixes mai del tot", ha insistit Giró, que fa uns mesos va deixar l'executiva de Junts i també l'acta de diputat al Parlament. S'ha mostrat "una mica decebut" per la "política de partits", perquè es "malbaraten energies amb disputes de mer tacticisme" quan la ciutadania -i el país, sosté- té problemes. "La política ha de ser una vocació, i com tota vocació ha de tenir satisfacció en la millora de la gent. La resta és dedicar-se professionalment a una activitat i, qui dia passa, any empeny", ha apuntat l'exconseller, que ha manifestat que el tacticisme "no és bo electoralment". També ha criticat les "capelletes" dins dels partits.
En què discrepa de la direcció de Junts? "Qui estima més un partit? Qui diu el que pensa o qui fa conspiracions de tercera per darrere? Sé que hi ha companys que creuen que Junts hauria d'abominar de CDC, però jo crec que no és així. Representava la centralitat política del catalanisme, i aquest és l'únic espai que ens pot permetre ser útils, previsibles i hegemònics. Tot el que sigui apartar-nos d'això, amb discursos que estan dialècticament en la confrontació però que després pactem càrrecs en empreses estatals, desorienta l'electorat", ha apuntat Giró, que va entrar en política el 2021, quan Puigdemont i Jordi Sànchez el van reclutar per formar part del Govern liderat per Pere Aragonès.
La centralitat, ha dit, passa per "buscar aliances" amb les "forces centrals" i, si pot ser, no trencar-les "immediatament". Aquestes forces centrals, ha dit, són la socialdemocràcia i la "dreta moderada". "En alguna de les prioritats que Junts ha traslladat a l'opinió pública, la majoria de ciutadans no les interpreta com a prioritats", ha assenyalat Giró, que ha situat la demanda d'oficialitat del català a Europa dins d'aquest context. "No he trobat ningú al país que ho reclami", ha considerat l'exconseller, que ha emmarcat en aquesta dinàmica les competències en immigració. "I si poses com a prioritat l'amnistia, estàs dient a la gent que és el que més t'interessa", ha ressaltat l'exdirigent de Junts.
"Jo vull el millor per Junts. A Madrid hem de demanar coses al govern espanyol que siguin prioritats per als ciutadans i que el govern espanyol les pugui fer", ha apuntat Giró, que ha recordat que la Moncloa no té l'última paraula a l'hora de fer oficial el català a Europa, per exemple. En clau de finançament -aquest dijous es reuneix Oriol Junqueras amb Pedro Sánchez per abordar el finançament singular-, Giró ha apostat pel concert econòmic com a objectiu de màxims, però ha defensat fer passos per tenir més recursos. "L'autogovern no ha esat mai tot o res, ha estat un camí en el qual hem anat avançant", ha determinat l'exconseller d'Economia, atent a la negociació en marxa a Madrid.
Si hi ha més diners, si es respecta l'ordinalitat -surti o no surti la paraula- i si hi ha més percentatge de cessió d'impostos, Giró estaria a favor del nou model. "Qui no ho estigui, no serà fàcil d'explicar", ha apuntat l'exdirigent de Junts, que ha apostat per fer costat al finançament si es compleixen aquestes característiques. Ha aprofitat per explicar que, sent conseller, ja va veure que hi havia un decalatge de 2.200 milions d'euros -ara ja és de 2.800- en matèria de salut cada any. També ha insistit en la idea que, amb un govern a l'Estat encapçalat pel PP i Vox, no hi haurà millores en el finançament ni tampoc una condonació de part del fons de liquiditat autonòmica (FLA), aprovada fa unes setmanes.
També ha apuntat que no té "cap dubte" que el millor seria que Junts i el PSC arribessin a acords, perquè tenen models de país similars i perquè això evitaria que els socialistes estiguessin en mans dels Comuns. Per què no hi ha acords entre els dos principals partits al Parlament? "Dissortadament, no es té al cap la prioritat que ha de tenir un polític: el ciutadà, el seu benestar i el seu progrés", ha indicat l'exconseller. Puigdemont és el líder que necessita Junts? "Màxim respecte i admiració per tothom que va liderar el procés", ha respost Giró. "Però la Catalunya del 2026 no és aquella, i els discursos s'han d'adaptar a la realitat. Desitjo que torni el més aviat possible", ha recalcat l'exdirigent de Junts.