Jaume Giró, després del trencament Junts-PSOE: «Cal evitar el tacticisme i defugir la retòrica erma»

Jaume Giró havia mantingut un perfil baix des que va decidir dir adeu a la primera fila de la política. A principis de setembre, a través d'un comunicat, va anunciar que deixava la direcció de Junts, de la qual formava part per petició expressa de Carles Puigdemont i Jordi Turull des de l'últim congrés del partit, i que també renunciava a l'escó. Pràcticament dos mesos després, l'exconseller d'Economia ha reaparegut a Argentona -convidat per la plataforma local de la formació- coincidint amb el trencament entre Junts i el PSOE. "Hem de dedicar-nos a la gestió de la cosa pública, a la solució dels problemes, a evitar el tacticisme i a defugir la retòrica erma", ha considerat Giró.
Segons l'exconseller d'Economia, veu de referència del sector pragmàtic del partit -els seus integrants en van lamentar la sortida-, aquest "tacticisme" i aquesta "retòrica erma" són elements que "esgoten" la paciència dels ciutadans. En aquest context, ha aprofitat per fer aquest raonament: "Si ens interessa la política, i si ens dediquem a la política, només hi ha de veritat una manera, un sol instrument, només una eina útil: ocupar tots els espais de poder que democràticament es puguin i dedicar-nos a la gestió". Giró ha estat partidari del diàleg amb el PSOE i veia amb bons ulls arribar a enteses amb el PSC, ja fos a nivell parlamentari -on Junts és a l'oposició- o bé després de les municipals.
"Contràriament al que es pugui pensar, la feina del polític no és la política, sinó la gestió. La política no és un modus vivendi, sinó una vocació. I, com totes les vocacions, la satisfacció autèntica ve quan les teves idees es materialitzen en fets que transformen la vida de les persones i la fan més fàcil i benestant", ha determinat l'exconseller d'Economia, que ha destinat bona part de la intervenció -sense citar-la directament- a Aliança Catalana. "Els populismes assenyalen un cap de turc i el converteixen en culpable de tots els mals. Capitanejant aquests moviments hi trobem personatges amb discursos antisistema, amb una dialèctica dogmàtica i revolucionària", ha ressaltat.
Es referia, entre d'altres qüestions, al discurs centrat en culpar els immigrants de bona part dels problemes socials que fa Aliança i la resta de forces de l'extrema dreta. "La delinqüència té més a veure amb la situació econòmica i social que no pas amb el país de procedència de la gent", ha apuntat Giró, que ha recordat com, als anys vuitanta, amb un pes de la immigració molt menor, proliferaven tot tipus de delictes. Ha explicat, de fet, que li van posar una navalla a l'estómac dues vegades -a les sis de la tarda, a la sortida de l'escola- per robar-li una cadena amb una creu que portava penjada al coll. La societat catalana té "problemes", ha indicat, però ha receptat allunyar-se de la "queixa".
"Els polítics que no volem ni creiem en dogmatismes, ni en revolucions de pa sucat amb oli, podem fer coses", ha indicat. Davant d'aquest context, ha defensat "mantenir un perfil ideològic propi". "És un error voler agafar els arguments i els models dels lideratges incendiaris que s'estan obrint pas al costat nostre", ha remarcat. Per dues raons: perquè els votants "sempre preferiran l'original a la còpia", i perquè quan un partit "renuncia al seu ideari i n'abraça un altre per interès", és difícil que "passi el filtre sever i inapel·lable de la credibilitat". En un moment que Junts ha endurit el discurs i competeix amb Aliança, Giró recomana mantenir el perfil propi en ple ascens dels extremismes.