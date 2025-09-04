Jaume Giró deixa la política: adeu a la direcció de Junts i a l'escó per discrepàncies amb el rumb del partit

"He pres la decisió de deixar l’escó i la política activa perquè considero que, en aquest moment, no estic en condicions de donar al partit el que espera de mi, ni tampoc les orientacions actuals del partit coincideixen amb la meva manera d’entendre la política que crec avui convé i necessita el país". Aquesta és la frase clau del comunicat amb el qual aquest dijous a primera hora Jaume Giró, exconseller d'Economia i referent del sector més pragmàtic de Junts, ha anunciat que deixava la direcció de la formació i l'acta de diputat al Parlament. Es tracta del final d'una trajectòria que va arrencar quan el 2021 va fer el salt del sector privat al Govern, i que ha passat per diferents etapes.
Giró no era un dirigent qualsevol de Junts. Abans de ser conseller havia ocupat el càrrec de director general de la Fundació La Caixa, des del qual s'havia oposat al trasllat de la seu social durant la tardor del 2017. Quan s'estava formant l'executiu liderat per Pere Aragonès, Jordi Sànchez -en aquell moment secretari general de Junts- va ser una peça clau per reclutar-lo per formar-ne part. Un any i mig després, quan el partit va decidir organitzar una consulta interna sobre el trencament de la coalició amb ERC, Giró va ser la veu més nítida a favor de la seva continuïtat. La militància va decidir que Junts deixés el Govern, i això va truncar carreres com la seva o la de Victòria Alsina.
"Treballar per Catalunya ha estat, sens dubte, un honor i un privilegi. He intentat correspondre-hi sempre amb rigor, honestedat i dedicació. Tanmateix, avui tinc la sensació que la meva aportació no es correspon plenament amb l’exigència i la implicació que jo mateix m'imposo a la vida", remarca l'exconseller en el comunicat. Per indicació de Carles Puigdemont, va ocupar el lloc número onze a les llistes de Junts en les últimes eleccions, però abans hauria pogut tenir protagonisme en la política municipal. Abans que el partit apostés per Xavier Trias a Barcelona, altes instàncies el van sondejar per ser el candidat a la capital, oferta que ell va rebutjar per centrar-se en la conselleria d'Economia.
Des del seu despatx al districte administratiu de la Zona Franca, Giró va ser capaç d'aprovar en temps i forma -única vegada que ha passat en l'última dècada- els pressupostos de la Generalitat. Va negociar amb la CUP, però davant la negativa dels anticapitalistes a avalar el projecte va anar a buscar els Comuns. Fins i tot els interlocutors més allunyats d'ell -alt directiu durant molts anys, però que sempre ha ressaltat els orígens humils badalonins- n'han elogiat la capacitat per intentar arribar a acords. Era partidari d'arribar a més enteses amb el PSC, en clau municipal -a Barcelona, sobretot- i també a les diputacions, però això topava amb el rumb escollit per Puigdemont en aquesta carpeta.
