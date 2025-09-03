Puigdemont trasllada a la cúpula de Junts que a la tardor es decidirà el futur del suport a Sánchez

El futur de l'Acord de Brussel·les que van signar fa pràcticament dos anys Junts i el PSOE per investir Pedro Sánchez comença a tenir molt acotat el calendari: durant la tardor es decidirà si es manté o si tot s'encamina cap a la ruptura. Aquest és un dels missatges que ha traslladat Carles Puigdemont, líder de la formació independentista, en les reunions mantingudes a la capital belga amb la permanent i la direcció del partit, segons assenyalen diverses fonts consultades per Nació. Revisar l'estat de l'entesa era un dels encàrrecs que tenia la cúpula de Junts de cara a l'estiu, i és un dels aspectes que ha centrat les trobades a Brussel·les. El perfil públic triat, un cop més, ha estat baix.
De fet, de les reunions celebrades aquest dimecres només n'ha sortit un comunicat en el qual no hi ha cap detall sobre quin ha de ser el rumb a Madrid en les properes setmanes. La relació amb el PSOE passa per un moment delicat, amb la sensació a les files de Junts que els socialistes "només volen guanyar temps" -en expressió d'un dels dirigents consultats-, i que cal anar avançant en el compliment dels acords per mantenir l'aliança al Congrés dels Diputats. Un dels aspectes que caldrà resoldre en els propers dies és el suport a la reducció de la jornada laboral, que de moment topa amb l'esmena a la totalitat presentada per Junts. Serà un dels plats forts de l'arrencada del curs.
Un altre dels elements que ha marcat la tornada de les vacances ha estat la reunió que van mantenir el president Salvador Illa i Puigdemont a la delegació del Govern a Brussel·les. Fonts coneixedores de la reunió remarquen que el líder de Junts ha negat que la cita tingués a veure amb l'escenari pressupostari a Catalunya i, de fet, ha defensat que aquesta carpeta no va formar part de la conversa. En aquest sentit, també ha destacat a porta tancada que no es van abordar els pressupostos generals de l'Estat. Sánchez té previst presentar-los, però ja ha deixat clar -ho va dir aquest dilluns a TVE- que no convocarà eleccions encara que el Congrés li tombi els comptes.
Puigdemont també ha destacat que la trobada amb Illa va ser a petició del president de la Generalitat, que va indicar a la sortida -a través de la xarxa social X, tenint en compte que cap dels dos ha fet declaracions públiques sobre la reunió- que el diàleg és el "motor" de la democràcia. En privat, des de Palau només es declinava la paraula "cordialitat" per definir la trobada, la primera que mantenien els dos dirigents. Fonts de Junts sostenen que la cita permet situar-los com a "alternativa" a Illa, i la posen com a exemple d'iniciativa política. En públic, però, veus del partit -com Jordi Turull- han lamentat que la reunió hagi estat -diuen- per indicació de la Moncloa en un moment delicat.
Aquest moment delicat també va formar part de la trobada, en la mesura que Puigdemont li va traslladar que el PSOE no està complint amb els acords. Abans de la caiguda en desgràcia de Santos Cerdán, a la primavera, el full de ruta passava per afermar l'oficialitat del català a Europa i abordar la següent carpeta: el finançament singular. La llengua continua encallada, perquè hi ha grans estats que mantenen les reticències i perquè, com va recordar Illa en una entrevista a 3Cat, el PP s'ha mogut per tal de frenar l'oficialitat. "Sense el català, el pacte costarà de mantenir", sostenen des de fa setmanes dirigents de Junts consultats. A la tardor es prendrà la decisió definitiva.