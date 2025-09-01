Sánchez descarta convocar eleccions encara que naufraguin els nous pressupostos

Encara que el Congrés dels Diputats tombi els pressupostos generals de l'Estat, Pedro Sánchez no convocarà eleccions. En aquests termes s'ha expressat aquest dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista a TVE. "Els comptes són un instrument, no una finalitat. La paràlisi seria un període electoral", ha indicat Sánchez, que no té garantit el suport dels pressupostos. Pel que fa a la reunió que mantindran aquest dimarts Salvador Illa i Carles Puigdemont a Brussel·les, ha considerat "encertat" el moviment del president de la Generalitat, i ha reclamat "no mirar enrere". Ha negat, en tot cas, que la cita tingui a veure amb els comptes estatals.
Pel que fa a la condonació de part del fons de liquiditat autonòmica que aprovarà el consell de ministres -com va avançar Nació-, ha indicat que suposa complir amb el compromís de la investidura, però també que anirà destinat -ha dit- a més polítiques socials. Aquesta quitança, ha dit, ha anat acompanyada de 300.000 milions d'euros més en transferències a les autonomies. "N'hi ha que el que fan són rebaixes fiscals, i això fa que les classes mitjanes no es vegin beneficiades per les transferències", ha remarcat el president del govern espanyol. Un relat que coincideix amb el d'Illa, molt crític amb la tasca d'Isabel Díaz Ayuso com a presidenta de la Comunitat de Madrid.
Corrupció estructural al PSOE? "No n'hi ha"
"Jo no tenia cap informació objectiva sobre presumptes actes de corrupció. Aquest govern [espanyol] no ha tingut cap cas d'aquests. Hem estat implacables", ha remarcat el president del govern espanyol, que ha insistit en la seva "contundència". Preguntat sobre les converses "repugnants" d'Ábalos, García i Cerdán i sobre si va pensar en dimitir, ha respost que s'ho va plantejar. "El projecte polític que encarno és important. La meva assumpció de responsabilitat és respondre amb tota la contundència. No hi ha cap sentència ferma", ha remarcat. Pot afirmar que no hi ha corrupció estructural al PSOE? "No n'hi ha. Al partit fem dos auditories, tenim un sistema garantista", ha indicat.
El president del govern espanyol ha insistit en la idea que no pot "abandonar el vaixell", i també ha aprofitat per defensar la figura d'Álvaro García Ortiz, fiscal general de l'Estat que està a les portes de ser jutjat. "Crec en la seva innocència", ha determinat Sánchez, seguint la línia argumental d'un vot particular del Tribunal Suprem sobre la investigació contra García Ortiz. Pel que fa als casos que afecten el seu germà i la seva dona, ha indicat que venen de "notícies falses" i d'organitzacions d'ultradreta. "Defenso la seva honestedat i la seva innocència. Confiant en la justícia i sabent que la immensa majoria de jutges compleixen la llei, n'hi ha que no ho fan", ha indicat el líder del PSOE.
Hi ha jutges que estan en guerra amb el govern espanyol? "Hi ha jutges que fan política i que fan un dany immens al poder judicial", ha insistit Sánchez, que ha demanat una "reflexió" al Consell General del Poder Judicial (CGPJ). "Hauran de veure si aquestes causes obertes tenen paràmetres d'independència i de respecte a la presumpció d'innocència", ha manifestat. Pel que fa als casos que afecten el PSOE, ha insistit que s'ha donat una "resposta molt contundent". "La corrupció sistemàtica va acabar amb la moció de censura del 2018. El que no faré serà acceptar lliçons de partits que tenen més de 100 persones investigades", ha ressaltat en referència al PP.
La gestió dels incendis
Sánchez, en l'arrencada de l'entrevista, ha recalcat la necessitat de dur a terme un pacte d'Estat per abordar la crisi climàtica, en la línia de la prevenció dels incendis que han afectat milers i milers d'hectàrees al llarg d'aquest estiu. "Hi haurà incendis, episodis com la dana i onades de calor", ha indicat el president del govern espanyol. "Aquest nou paradigma requereix recursos econòmics i lleialtat institucional per tal de prevenir i per canviar la gestió dels recursos forestals", ha destacat el líder del PSOE, que ha lamentat les retallades i el "debilitament" de les polítiques públiques per part de determinades autonomies, un dard implícit cap a les comunitats que estan gestionades pel PP.
"Espanya està molt preparada des del punt de vista de la resposta a episodis com aquest", ha indicat Sánchez, que ha demanat fer un exercici per tal d'afrontar la crisi climàtica davant d'unes situacions que estan superant les previsions científiques. Hi ha una realitat, ha dit, que és una "emergència" que té efectes cada vegada més greus. En aquest context, ha apostat per "reforçar" la coordinació amb "lleialtat institucional". "El que hem de fer entre tots és assumir la responsabilitat", ha destacat el líder socialista, que ha vist com la gestió de les desgràcies forestals ha acabat afectant majoritàriament els dirigents del PP, molt crítics -al seu torn- amb el paper que ha tingut la Moncloa durant l'agost.