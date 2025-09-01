Sánchez planteja crear una agència estatal d'emergències després d'un estiu en flames

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dilluns els eixos d’un pacte d'Estat contra el canvi climàtic que permeti que les polítiques de prevenció i lluita contra els fenòmens meteorològics adversos "transcendeixin les legislatures" i posin les bases per evitar que es repeteixin escenaris recents. Entre altres, contenen la creació d'una agència estatal de protecció civil i d’emergències que garanteixi el "bon funcionament" del sistema. Sánchez ha defensat la descentralització de les competències com el model més eficaç d’actuació, però ha apuntat que cal apuntalar la coordinació entre territoris i la presa de decisions compartida.
En un acte en el que també han intervingut la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Aagesen, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, i el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, Sánchez ha recordat que aquest estiu s’han cremat una superfície equivalent a sis vegades l’illa d’Eivissa i el seu govern "ha mobilitzat des del primer moment tots els recursos públics per donar suport a les comunitats autònomes i als ajuntaments, que són qui tenen les competències".
En aquest marc, ha destacat la mobilització de més de 3.400 membres de la Unitat Militar d’Emergències (UME), 26.000 efectius de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, 650 brigadistes forestals de reforç, 300 efectius europeus i "tots els mecanismes de resposta de solidaritat nacional". "Parlem, en definitiva, del desplegament humà i tècnic més gran que s’ha fet mai a Espanya per combatre els incendis", ha dit.
Segons Sánchez, ara el seu executiu segueix treballant en tres prioritats clares: extingir els incendis que encara romanen actius, transferir les ajudes econòmiques i recursos extraordinaris que es van aprovar a l’últim consell de ministres per accelerar la reconstrucció i recuperació dels municipis afectats, i fer "el que calgui perquè aquesta tragèdia no es pugui repetir en aquesta dimensió". Per això ha defensat que ara cal impulsar les mesures per evitar que els incendis de sisena generació es reprodueixin. "Cal aprofitar els mesos que tenim per davant per entendre què ha passat i actuar en conseqüència", ha dit.
Una política de prevenció "clarament insuficient"
"L’onada terrible d’incendis no és fruit de la casualitat, ni tampoc d’una trama piròmana com insinua la bulosfera a les xarxes socials", ha destacat, sinó que "ha estat el resultat de tres factors: una política de prevenció d’incendis clarament insuficient que es reflecteix en la manca de plans i de plantilles de bombers i de brigades forestals que en determinats territoris no estaven prou dotades".
Segons el president espanyol, actualment la gestió del territori és "inadequada" i "s’ha traduït en muntanyes carregades de biomassa, en camins i tallafocs descuidats, manca d’espècies autòctones resistents al foc, municipis despoblats i infraestructures obsoletes". A més, ha insistit, cal deixar enrere el negacionisme. "Segons la ciència, els últims quatre agostos han estat els més càlids de la nostra història i dels 70 dies que portem d’estiu, un terç els hem passat sota onades de calor". "Aquest any s’han batut 59 rècords de temperatura, amb màximes de fins a 46 graus i mitjanes 2,5 graus superiors a les que es registraven a principis de segle".