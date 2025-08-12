Una onada d'incendis simultanis situa diversos punts de l'Estat en alerta màxima

Una onada d'incendis simultanis afecta Espanya en plena onada de calor. Castella i Lleó, Galícia, Madrid, Andalusia, Castella-la-Manxa i Extremadura són les zones més afectades per uns focs que, de moment, han deixat una víctima mortal a Tres Cantos (Madrid). El govern espanyol ha declarat la fase de preemergència en situació operativa 1 del Pla Estatal d'Emergències.
Amb la declaració de la situació operativa 1 a l'Estat, el Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM) ha iniciat una comunicació reforçada amb els centres d'emergències de les comunitats autònomes afectades pels focs. Aquesta fase no suposa la intervenció d'organismes estatals en la direcció i gestió de les emergències d'interès autonòmic ni afecta les competències de les comunitats. La Unitat Militar d'Emergències (UME) té actualment prop d'un miler de militars desplegats als diferents punts del país.
Un mort a Tres Cantos
L'incendi de Tres Cantos (Madrid) està en fase de control, però les condicions meteorològiques adverses que s'esperen per a les pròximes hores poden tornar a complicar la situació. Originat dilluns a la tarda, va deixar una víctima. Un home de 55 anys que estava treballant en una hípica i va ser rescatat pels serveis d'emergència, que tot i traslladar-lo a l'hospital, no van poder salvar-li la vida. Va patir cremades en un 98% del cos.
La superfície estimada que s'ha vist afectada ronda les 1.500 hectàrees. 180 persones van ser desallotjades dels seus habitatges i hi han tornat progressivament aquest dimarts al matí. El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo, ha qualificat l'incendi d'inèdit: "La tempesta seca, els vents de 70 quilòmetres per hora, un estrès hídric del combustible que fa molts dies que acumula aquestes altes temperatures i aquesta baixíssima humitat relativa són les pitjors circumstàncies possibles a la nostra regió".
Aquest dilluns també es va originar un incendi forestal a Navalmoralejo (Toledo). El foc ha cremat unes 3.000 hectàrees, el 75% d'elles a Extremadura, després de traspassar la frontera. El foc continua a Nivell 2 i es manté el confinament preventiu de les localitats de L'Estrella i Villar de Pedrosa. Se'n desconeixen les causes que el van originar.
Castella i Lleó i Galícia
Tot i que no s'ha de lamentar cap víctima, la comunitat autònoma més afectada pels incendis és Castella i Lleó. Hi ha deu incendis forestals actius a les demarcacions de Zamora i León, tot i que el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha informat aquest dimarts que el nombre de persones evacuades se situa actualment en unes 2.520, una xifra inferior a les 3.700 d'ahir a la nit.
El foc més important és a Molezuelas de la Carballeda. Ja ha cremat 3.500 hectàrees i ha obligat a confinar una quinzena de pobles. També actiu, tot i que controlat en alguns flancs, està l'incendi a la demarcació de Las Medulas. Ha cremat 1.500 hectàrees de vegetació i és especialment delicat perquè és una zona d'alt valor natural. L'indret està declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, però el foc no ha afectat les antigues mines d'or romanes.
A Galícia, la Xunta ha decretat el nivell 2 d'emergència a escala provincial a Ourense per grans incendis que, en conjunt, calcinen al voltant de 4.330 hectàrees. El més gran dels focs és el de Chandrexa de Queixa, que crema al voltant de 3.000 hectàrees des del seu començament el passat divendres a les 15.51 hores. És l'incendi forestal més gran des de començament d'any a Galícia.
Un foc intencionat a Andalusia
Andalusia també s'ha vist afectada per l'onada d'incendis, però en aquest cas, el foc va ser intencionat. Així ho ha afirmat el conseller de la Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz. Ahir a la tarda es va declarar un incendi forestal a la Serra de la Plata, a Tarifa que va obligar a evacuar més de 2.000 persones de les zones de platges i hotels d'Atlanterra i los Alemanes.
D'altra banda, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha allargat la previsió sobre la durada de l'onada de calor actual fins a "probablement" dilluns, 18 d'agost. A Catalunya, el pla Alfa està actiu en nivell 3, de 4, per perill "molt alt" d'incendi forestal en 88 municipis de Ponent, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.