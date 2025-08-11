Catalunya supera el rècord de calor del 2025

Sostre de calor. Catalunya ha batut aquest dilluns al migdia el rècord de calor del 2025. L'ha marcat la localitat de Vinebre, amb 43,8 graus a les 15:25, la temperatura més alta registrada enguany a qualsevol punt del país. Tot i això, avui els 40 graus són generalitzats a Terres de l'Ebre, Ponent i Conca de Tremp, i superen els 35 al prelitoral i l'interior.
La temperatura més alta d'enguany, fins avui, eren els 42,9 graus que va assolir Vinebre el 28 de juny. Ara bé, el rècord absolut de temperatura d'aquesta localitat són els 43,6 graus que es van registrar el 2022. A Catalunya els 45,4 de Figueres de 2023 són el valor més alt de la història.
Durant el dia d'avui, les temperatures més altes s'han registrat a diverses poblacions al migdia, entre les 14:00 i les 15:00: al Masroig, 42,4 °C i Ascó, 42,2 °C s'han superat els 42 graus. Fregant s'han quedat Aldover i Torroja del Priorat (ambdues amb 41,7 °C). A Benissanet s'ha arribat als 41,2 °C, així com a Tremp als 41 °C, a Falset als 40,8 °C, a Batea als 40,3 °C i a Tivissa als 40,1 °C.
Els registres calorosos també han arribat a les grans ciutats del país: Lleida ha arribat fins als 43 graus, Tarragona als 32, Girona als 36 i Barcelona als 32. El d'avui és ja el dotzè dia del 2025 amb valors per sobre dels 40 en algun punt de Catalunya.
Nit de calor sufocant
La calor ha començat des de ben aviat, i la nit d'avui ja ha estat especialment calorosa a Catalunya, amb temperatures mínimes molt altes que han dificultat el descans de moltes persones arreu del territori. Diversos municipis han registrat mínimes que han superat àmpliament els 25 graus, una xifra que es considera ja una nit tòrrida i que genera una sensació de sufocació especialment incòmoda.
Segons les dades recollides, Roses (Alt Empordà) i Barcelona van registrar la temperatura nocturna més alta de tot Catalunya, amb 31,2 graus, Roses a les cinc de la matinada i Barcelona a les dotze de la nit. Lleida, amb 27,6 graus a la una del matí. Tarragona també ha patit una nit d’alta temperatura amb 26,7 graus a la mitjanit, mentre que a Amposta (Montsià) s’han registrat 25,4 graus i a Banyoles (Pla de l'Estany), 27,3 graus a les tres de la matinada.
Segona onada de calor
El rècord de calor arriba durant la segona onada de calor de l'estiu a Catalunya. Va començar dissabte i avui estem assolint el pic. Per això, hi ha avisos de calor extrema taronges a tota la plana de Lleida i també al conjunt de les Terres de l'Ebre. També hi ha avís groc per al Camp de Tarragona i la regió metropolitana de Barcelona. Es tracta d'una onada “atípica”, ja que la massa càlida no provindrà el sud sinó del sud-oest.