Nit de calor sufocant a Catalunya

La nit de l'11 d’agost de 2025 ha estat especialment calurosa a Catalunya, amb temperatures mínimes molt altes que han dificultat el descans de moltes persones arreu del territori. Diversos municipis han registrat mínimes que superen àmpliament els 25 graus, una xifra que es considera ja una nit tòrrida i que genera una sensació de sufocació especialment incòmoda.
Segons les dades recollides, Roses (Alt Empordà) i Barcelona van registrar la temperatura nocturna més alta de tot Catalunya, amb 31,2 graus, Roses a les cinc de la matinada i Barcelona a les dotze de la nit. Lleida, amb 27,6 graus a la una del matí. Tarragona també ha patit una nit d’alta temperatura amb 26,7 graus a la mitjanit, mentre que a Amposta (Montsià) s’han registrat 25,4 graus i a Banyoles (Pla de l'Estany), 27,3 graus a les tres de la matinada.
Aquestes temperatures tan elevades durant la nit són un fenomen preocupant, ja que dificulten la recuperació física i mental, i poden agreujar problemes de salut, especialment en persones vulnerables com la gent gran, nens i persones amb malalties respiratòries o cardiovasculars. La manca de refredament nocturn provoca que el cos no pugui baixar la seva temperatura basal, generant fatiga, dificultats per agafar el son i sensació constant de malestar.
Com suportar la calor nocturna?
- Mantingues les finestres i persianes tancades durant el dia per evitar que entri calor i obre-les a la nit per afavorir la ventilació natural.
- Utilitza ventiladors o aire condicionat si en disposes, sempre assegurant-te que la temperatura no sigui massa baixa per evitar canvis bruscos.
- Hidratació constant: beu aigua abans d’anar a dormir i durant la nit si tens set.
- Escull roba de dormir lleugera i transpirable, de cotó preferiblement.
- Fes servir llençols i roba de llit de materials naturals que deixin passar l’aire.
- Limita l’ús d’aparells electrònics o llums fortes abans d’anar a dormir perquè augmenten la calor ambiental.
Aquestes nits de calor extrema s’estan fent més habituals a causa dels canvis climàtics, i és important que ens adaptem i protegim la nostra salut i benestar davant d’aquestes situacions.