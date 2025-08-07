Catalunya afronta la segona onada de calor: quan i on s'assoliran temperatures extremes?

Ara sí. El Meteocat ja dona per fet que Catalunya afrontarà la segona onada de calor de l'estiu. En aquest sentit, ha emès un preavís a partir de diumenge quan les màximes tocaran sostre i es mantindran disparades, com a mínim, fins al dimecres vinent.
Onada de calor, com a mínim, a Ponent
Després de la petita treva de dimecres, a partir d'aquest dijous les temperatures ja tornen a pujar de manera clara i, de fet, es poden tornar a valors de fins a 38 ºC a Ponent. Tanmateix, el Servei Meteorològic de Catalunya no emet avisos per calor ni per aquest divendres ni per aquest dissabte.
El preavís per onada de calor començarà diumenge i s'allargarà, com a mínim, fins al dimecres 13 d'agost. Fonts del Meteocat consultades per Nació assenyalen que afectarà segur les comarques de Ponent mentre que encara no és clar sí també l'interior de les Terres de l'Ebre. A mesura que s'acosti el cap de setmana, caldrà veure si també hi ha avisos per temperatures extremes en altres punts del país.
A partir de diumenge, segons els responsables de Predicció del SMC, hi haurà valors entre 35 i els 40 ºC a l'interior mentre que al litoral les màximes se situaran entre els 30 i els 35. A més, diversos punts de la costa -especialment al voltant de Barcelona- les nits seran tòrrides amb mínimes que no baixaran dels 25.
Aquests valors es mantindran força estables, com a mínim, fins al dimecres vinent. Tanmateix, més enllà d'aquesta data la calor continuarà amb valors clarament per sobre de la mitjana climàtica.
Més de 300 morts vinculats a les temperatures extremes
Amb la segona onada de calor a les portes, les autoritats han redoblat les crides a la prudència, especialment per l'impacte a les persones més vulnerables. N'és una mostra Núria Parlon, consellera d'Interior, que recorda la necessitat de seguir els consells del Departament de Salut sobre la necessitat d'evitar l'impacte de les temperatures més extremes, la necessitat d'una hidratació constant i de buscar fórmules de climatització als domicilis.
Aquest nou període càlid prolongat pot tornar a fer créixer les estadístiques de mortalitat vinculada a altes temperatures. De moment, segons el Sistema de Monitorizació de la Mortalitat Diària (MoMo) del Ministeri de Sanitat, a Catalunya han mort un total de 308 persones: 55 al juny, 250 al juliol i 3 a l'agost. En tot l'estiu passat es van estimar un total de 226 víctimes mentre que el 2023 van quedar per sota de les 300.
En aquest context, els refugis climàtics poden ser claus. Al conjunt de Catalunya aquest estiu n'hi ha un mínim de 1.200, malgrat que a l'agost la xifra disminueix a causa de les vacances. Tot i això, en el cas de Barcelona fins a un 90% de la població en té un a menys de 10 minuts caminant de casa en els caps de setmana d'aquest mes -en dies feiners del juliol arribava al 99%-.
Quines temperatures indiquen els avisos de calor?
És possible que a partir de demà el Meteocat ja emeti avisos de calor en algunes comarques. Ara bé, a quines temperatures fa referència? El Meteocat considera calor extrema el percentil 98, és a dir, el valor que deixa només per sobre el 2% de les temperatures màximes diàries més altes de l'última dècada.
Si l'avís és de llindar baix (graus entre 1 i el 3 d'una escala de 6), suposa que és probable igualar aquesta temperatura extrema al municipi afectat. En canvi, els avisos de llindar alt -graus entre el 4 i el 6- indiquen que aquests valors es poden superar en dos graus.