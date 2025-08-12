Nova nit de calor sufocant a Catalunya

Catalunya supera una nova nit de calor sufocant arreu del territori. Les temperatures han superat els 25 o 26 graus de mitjana a bona part del país, a excepció de la zona nord i de certes comarques centrals. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha mostrat els indicadors dels termòmetres durant la nit, amb les deu de la nit com l'hora d'inici. En aquell moment, a Lleida es registraven 30,5 graus, a Tàrrega fins a 29,4 graus i a Barcelona, on la nit ha estat més sufocant, 29,3 graus.
La capital catalana dels 29,2 graus fins a la una de la nit, marcant així una de les jornades nocturnes més acalorades del que portem d'agost. Ara bé, des del Meteocat han afirmat que aquest dimarts, tot i encetar-lo amb una calor notòria, ho fa amb una temperatura "lleugerament més baixa al litoral, prelitoral i pla de Lleida", mentre que a la resta "és semblant o lleugerament més alta".
Una altra de les capitals del país, Tarragona, també s'ha mantingut per sobre dels 25 graus durant bona part de la nit i la matinada. No ha estat fins a les quatre del matí que ha pogut descendir la temperatura fins als 24,7 graus. Tot i que els indicadors mostren que els catalans no han hagut de patir una calor sufocant com la de la nit de diumenge a dilluns, les sensacions han estat contundents.
A Roses, per exemple, a les sis del matí els termòmetres marcaven fins a 24,5 graus. Un dels punts més calents, però, ha estat Montserrat, que no ha descendit dels 26 graus de temperatura. Tal com expliquen des del Meteocat, la temperatura a les onze de la nit fregava els 30 °C a punts de Ponent i del Prelitoral Sud, i superava els 25 °C a tot el Litoral i prelitoral. Era fins a quatre graus més alta que ahir a la mateixa hora a parts d'Urgell i del Priorat.
Rècord de calor
Catalunya va batre aquest dilluns al migdia el rècord de calor del 2025. L'ha marcat la localitat de Vinebre, amb 43,8 graus a les 15:25, la temperatura més alta registrada enguany a qualsevol punt del país. Tot i això, avui els 40 graus són generalitzats a Terres de l'Ebre, Ponent i Conca de Tremp, i superen els 35 al prelitoral i l'interior.
La temperatura més alta d'enguany, fins avui, eren els 42,9 graus que va assolir Vinebre el 28 de juny. Avui s'ha superat el rècord absolut de temperatura d'aquesta localitat que eren els 43,6 graus que es van registrar el 2022. A Catalunya els 45,4 de Figueres de 2023 són el valor més alt de la història.
El rècord de calor arriba durant la segona onada de calor de l'estiu a Catalunya. Va començar dissabte i avui estem assolint el pic. Per això, hi ha avisos de calor extrema taronges a tota la plana de Lleida i també al conjunt de les Terres de l'Ebre. També hi ha avís groc per al Camp de Tarragona i la regió metropolitana de Barcelona. Es tracta d'una onada “atípica”, ja que la massa càlida no provindrà el sud sinó del sud-oest.