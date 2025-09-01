Salvador Illa i Carles Puigdemont obriran el curs amb una reunió a Brussel·les

Salvador Illa i Carles Puigdemont mantindran una reunió inèdita a Brussel·les. L'expresident de la Generalitat i actual cap de l'oposició es trobarà amb l'actual president a la Delegació del Govern davant la Unió Europea a Brussel·les aquest dimarts a les 16.15 hores, tal com han anunciat les dues parts.
Jordi Turull, secretari general de Junts, ha indicat en una entrevista a RAC1 que Puigdemont “escoltarà” Illa, que és qui ha recalcat que ha demanat la trobada. Serà l’avantsala d’una reunió amb Pedro Sánchez? “Cadascú assumirà les conseqüències de cada cosa”, ha remarcat el secretari general de Junts, que ha insistit en la idea que la cita entre el president de la Generalitat i el líder de Junts arriba “tard”. “Illa es va manifestar en to ofensiu en contra de l’amnistia. Fa les coses quan Sánchez diu que s’han de fer”, ha recalcat.
En les últimes visites d’Illa a Brussel·les, cap dels dos dirigents s’havien reunit. El president de la Generalitat sí que s’havia citat amb tots els seus predecessors, amb l’excepció (per raons de salut) de Pasqual Maragall. Sánchez va estar a punt de veure’s amb Puigdemont, però mai ha estat possible, tot i que el líder del PSOE sí que s’hi ha posat bé, ara que ha d’aprovar els pressupostos generals de l’Estat. Fins ara, el màxim representant dels socialistes que s’havia reunit públicament amb Puigdemont havia estat Santos Cerdán, exsecretari d’organització del partit, ara empresonat a Soto del Real.
Hi haurà ampliació.