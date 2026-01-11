El Govern ofereix als pagesos fer un «front comú» de demandes per l'acord amb Mercosur

El Govern ha ofert als pagesos que mantenen tallades diverses carreteres de Catalunya de fer un "front comú" de demandes tant davant del govern espanyol com de la Comissió Europea davant de l'acord comercial amb Mercosur. Ho ha anunciat aquest diumenge el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb una representació dels agricultors i ramaders en lluita. L'objectiu de la trobada, celebrada a Bàscara (Alt Empordà), era que aixequin el bloqueig de carreteres.
Ordeig ha explicat que convocaran "aquesta mateixa setmana" una reunió de totes les organitzacions agràries per definir amb el Govern quines demandes duran a Madrid i a Brussel·les. "Clàusules mirall, control de fronteres, clàusules de salvaguarda, un fons econòmic...", ha recitat com a exemples el conseller. El portaveu de Revolta Pagesa Jordi Ginebreda ha explicat que traslladaran la proposta als diversos talls que hi ha encara al país i que decidiran en assemblea si és prou motiu per aixecar la protesta.
El conseller d'Agricultura s'ha compromès a la reunió amb els pagesos -i la resta d'organitzacions agràries amb representació- i ha indicat també que facilitaran una trobada amb tots els eurodiputats catalans perquè es puguin traslladar peticions al Parlament Europeu. Així mateix, Ordeig ha confirmat que el sector es podrà reunir pròximament amb el president Salvador Illa, qui ha assegurat que mostrarà de nou el seu "compromís" amb ells.
Ordeig també ha explicat que un cop es pactin les mesures proposades per fer front al Mercosur, se n'informarà a les organitzacions agràries amb representació a l'Estat perquè les plantegin al ministeri. Ordeig ha fet una crida a tots els catalans a "consumir producte local" per donar suport al sector, i ha indicat que faran més campanyes per promoure'l.
Així mateix, el conseller ha dit que després de les Eleccions Agràries, previstes pel 27 de febrer, es crearà el Consell Agrari de Catalunya, un "espai obert a totes les organitzacions" per ser una "eina útil". Ordeig també ha indicat que els pressupostos del 2026 comptaran amb augments per atendre els grans reptes del sector agrari. "Major competitivitat, més diners", ha apuntat.
El responsable d'Agricultura s'ha compromès a impulsar mesures davant de la dermatosi nodular, amb una "fiscalitat beneficiosa" per les explotacions que no han pogut entrar animals. Així mateix, hi haurà una taula sobre el sector vitivinícola i s'ha reiterat que es prendran mesures per lluitar contra la fauna cinegètica. "Demanem aixecar els talls de carretera i anar als espais on toca per debatre tots els reptes que tenim, cal fer un front comú i cedir, tots plegats", ha apuntat Ordeig. El conseller també ha agraït als agricultors que les manifestacions s'hagin fet de forma pacífica i sense incidents.
La d'aquest diumenge és la quarta jornada de bloquejos a les carreteres com a protesta per l'acord comercial de la Unió Europea amb Mercosur. Tot i que dissabte va reobrir l'A-2 a Fondarella (Pla d'Urgell), segueixen tallades l'autopista AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) i Vilademuls (Pla de l'Estany), la C-16 entre Berga i Casserres (Berguedà), l'N-II entre Bàscara i Garrigàs (Alt Empordà) i també l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 i la C-38 al Coll d'Ares (Ripollès).